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Настраивала детей против школьника — подробности избиения учительницы в Днепре

Всеволод Прокофьев Всеволод Прокофьев корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
2 ноября, 23:11
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Мать школьника говорит, что учительница математики — не единственная в школе, с которой у ее сына проблемы

В Днепре школьник с мамой избили учительницу. Обвиняемая утверждает, что рассказы о побоях — клевета! В каком состоянии избита учительница и что стало причиной разборок — знает корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев.

Начало учебной недели в днепровской школе запомнят надолго. Прямо посреди уроков в заведение ворвалась разъяренная мать шестиклассника.

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"Человек в неадекватном состоянии поднимается на 3-й этаж. Она меня оттолкнула, проигнорировала нашу охрану", — рассказала вахтерша учебного заведения.

Прямо перед кабинетом женщина набросилась на учительницу. Ее будто била ногами. А помогал ей старший сын — выпускник той же школы.

Все это — на глазах у детей. Они и помогли разнять участников конфликта — рассказывает директор школы. А мать, мол, после мигом выскочила из школы. Преподавательница обратилась к врачам.

"Побои сразу не видно. Покраснение было, синяк появится позже. У нее гипертонический криз был, ее всю трясло", — говорит школьная медсестра Зинаида Шпартак.

Несмотря на стресс, 56-летняя Марина Владиславовна была на работе. Но с журналистами общаться не захотела. Что случилось — вместо нее рассказывает директор.

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"От ее сына, ученика 6 класса, отсадила детей, чтобы он не мешал ей проводить урок. Игрался в телефон, забирал у детей ручки, карандаши. И она отсадила за другой стол", — рассказала директор школы Любовь Рудник.

Вот малый и пожаловался матери, что учительница его обижает. Директор на двенадцатилетнего Ваню сетует: мол, часто хулиганит. Говорит, матери не раз предлагали помощь школьного психолога, и она отказывалась.

"Она прибегала сама и каждому из них говорила: я вам руки ноги поломаю, глотки порву за своих детей", — говорит директор Любовь Рудник.

Мать школьника рассказала свою версию инцидента.

"Учительница начала настраивать детей против моего сына. Он улыбнулся, засмеялся. Отсядьте от него — не хочу видеть вас такими же уродливыми, как он", — рассказала мать ученика Виктория Матях.

Это слова сына пересказывает мама Виктория. Дерзкое избиение, говорит, клевета. А на помощь примчалась, потому что надоело, что преподавательница травит ее детей. Старший Виталий школу закончил в этом году — ему тоже, говорит, перепало от учительницы математики.

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"Я не понимал предмет. Помню, подхожу к ней, чтобы она помогла решить пример. А она говорит идти к репетитору платить деньги", — поделился случаем выпускник школы № 120 Днепра Виталий Хижняк.

По словам матери Виктории Матях, в школе немало учителей, которые не выполняют своих обязанностей.

"И неоднократно это было. Я разговаривала с этим педагогом, на каком основании она унижает моего ребенка? Она говорит, потому что вы неадекватна, вы мне не нравитесь. Еще проблемы с учителями по биологии и географии. Учителя не выполняют свои обязанности", – жалуются мать школьника.

В конфликте теперь разбирается полиция. Камер наблюдения в школе нет, поэтому выводы сделали только из свидетельств очевидцев и самих участников распри.

"Составлено два админпротокола — за мелкое хулиганство в отношении матери и старшего брата. Ждем справку судебно-медицинской экспертизы о телесных повреждениях, которые были нанесены учительнице. Возможно, семью проверит социальная служба", — отметила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Виктория грозится наказать учителей за булинг — мол, заявит в департамент образования и прокуратуру. А сына на занятия больше не отпустит. 12-летний Ваня будет учиться дома, пока не подыщут другую школу.

Избиение в прямом эфире

В Харькове мать избила своего маленького сына в прямом эфире в Instagram. Ребенка госпитализировали в больницу.

С матерью была проведена профилактическая беседа о недопущении применения насилия к малолетнему ребенку и составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП.

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