Под Херсоном женщина создает шедевры из смолы: как выглядят и сколько стоят (видео)

В планах мастерицы — сделать выставку своих работ

Превратить хобби в бизнес. Мастерица из Новой Каховки создает сотни изделий из эпоксидной смолы — от разделочных досок до столов и часов. Хобби во время карантина превратила в заработок. И за свои произведения уже получает тысячи гривен. Как заработать на хобби, мастерица рассказала корреспондентке "Сегодня" Анжеле Слободян.

Хобби, которое переросло в бизнес

Два года, как балкон Нуне превратился в мини-мастерскую. Атрибуты карантина — респиратор, маска и очки — отныне для творчества. Когда 45-летняя женщина поехала в гости к дочери на Гибралтар — увидела срез камня в Национальном музее. И захотела его воспроизвести.

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"Наткнулась на изделия из эпоксидной смолы, которые вдохновили начать что-то делать для себя. Первая картина получилась примерно такая, как я видела в музее", — рассказывает мастерица Нуне Беджанова.

Пришлось тренироваться

Сначала — много тренировалась. Признается, в помойку ушло немало материалов. Но потом набила руку. Более того — картины, интерьерные вещи, кухонные принадлежности из смолы совершенствует теперь тем, что имеет под рукой. Просто из косметички!

"За счет хвостика у меня узоры получаются идеальные. Вот щипцы могут убрать лишнюю смолу. Обрабатываю пилочкой", — говорит мастерица.

Первый заработок

Первые заработанные деньги получила от владелицы ресторана – за штрихкод меню.

"Попробовала чисто для интереса. Хозяйка, увидев мою работу, сказала: "Хочу быть первой на Гибралтаре". Сделала мне заказ с логотипом ресторана, и после того ее друзья рестораторы, увидев это все, начали заказывать. Вот так вся история и началась", — рассказывает Нуне Беджанова.

Популярные работы

Дочь создала страницу в соцсети, появились заказы. Процесс работы над каждым шедевром может занять от 5 часов до 3 дней. Но творчество — прибыльное! За два года прислала свои работы в 10 стран. Самые популярные — часы и большие картины. Стоимость зависит от утвари. От одной до десятков тысяч гривен за изделие. Каждое — индивидуальное.

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Формы и материалы женщина заказывает. Говорит, попробовала все виды смолы, однако украинская — лучшая.

"В 45 лет она нашла себя. Ты в один день можешь стать художником, во второй — ювелиром, а в третий день — путешественницей. Это огромная роскошь, считаю, в таком возрасте заниматься тем, чем нравится", — отметила дочь мастерицы Сильва Морено.

Теперь Нуне мечтает выйти за пределы собственного дома. Заработать на мастерскую, создать собственный бренд и устроить первую выставку своих изделий.

Что такое эпоксидная смола?

Как пишет Википедия, эпоксидные смолы — общий термин для обозначения синтетических термореактивных смол, которые представляют собой пластиковые массы (композиции) эпоксида, полимеризация молекул которых происходит при добавлении катализатора (отвердитель), в результате чего масса необратимо затвердевает (сшивание полимеров). Затвердевшая масса является неплавкой.

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