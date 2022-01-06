Під Херсоном жінка створює шедеври зі смоли: як виглядають і скільки коштують (відео)

У планах майстрині — зробити виставку своїх робіт

Перетворити хобі на бізнес. Майстриня з Нової Каховки створює сотні виробів з епоксидної смоли — від обробних дощечок до столів і годинників. Захоплення під час карантину перетворила на заробіток. І за свої витвори вже отримує тисячі гривень. Як заробити на хобі, майстриня розказала кореспондентці "Сьогодні" Анжелі Слободян.

Хобі, яке переросло в бізнес

Два роки, як балкон Нуне перетворився на мінімайстерню. Атрибути карантину — респіратор, маска та окуляри — відтепер для творчості. Коли 45-річна жінка поїхала в гості до дочки на Гібралтар — побачила зріз каменю в Національному музеї. І зажадала його відтворити.

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"Натрапила на вироби з епоксидної смоли, яка надихнула почати щось робити для себе. Перша картина вийшла приблизно така, як я бачила в музеї", — розповідає майстриня Нуне Беджанова.

Довелося тренуватися

Спочатку — чимало тренувалася. Зізнається, у смітник пішло чимало матеріалу. Та згодом набила руку. Ба більше — картини, інтер’єрні речі, кухонне приладдя зі смоли вдосконалює тепер тим, що має напохваті. Просто з косметички!

"За рахунок хвостика у мене візерунки виходять ідеальні. Ось щипці можуть прибрати зайву смолу. Обробляю пилкою", — каже майстриня.

Перший заробіток

Перші зароблені гроші отримала від власниці ресторану – за штрихкод меню.

"Спробувала чисто для інтересу. Господиня, побачивши мою роботу, сказала: "Хочу бути першою на Гібралтарі". Зробила мені замовлення з логотипом ресторану, і після того її друзі ресторатори, побачивши це все, почали замовляти. Ось так вся історія і почалася", — розповідає Нуне Беджанова.

Популярні роботи

Донька створила сторінку в соцмережі, з'явились замовлення. Процес роботи над кожним шедевром може забрати від 5 годин до 3 днів. Але творчість — прибуткова! За два роки надіслала свої роботи у 10 країн. Найпопулярніші — годинники та великі картини. Вартість залежить від начиння. Від однієї до десятків тисяч гривень за виріб. Кожен — індивідуальний.

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Форми та матеріали жінка замовляє. Каже, спробувала всі види смоли, однак українська — найкраща.

"У 45 років вона знайшла себе. Ти в один день можеш стати художником, другий — ювеліром, а в третій день мандрівницею. Це величезна розкіш, вважаю, в такому віці займатися тим, чим подобається", — зазначила донька майстрині Сільва Морено.

Тепер Нуне мріє вийти за межі власної оселі. Заробити на майстерню, створити власний бренд та влаштувати першу виставку своїх виробів.

Що таке епоксидна смола?

Як пише Вікіпедія, епоксидні смоли — загальний термін на позначення синтетичних термореактивних смол, що являють собою пластикові маси (композиції) епоксиду, полімеризація молекул яких відбувається при додаванні каталізатора (отверджувач), в результаті чого маса необоротно твердне (зшивання полімерів). Затверділа маса є неплавкою.

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