Помощь продолжается: Фонд Рината Ахметова помог многодетной семье с востока Украины (видео)

Семья образовалась во время обострения боевых действий на Донбассе

Семья Никишовых стала многодетной во время войны. Теперь воспитывают четверых детей и говорят: самое дорогое, что имеют — то, что они есть друг у друга.

Война изменила жизнь

Переселенцы из Макеевки — Юлия и Родион с начала боевых действий живут в Славянске.

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"Дети — моя вся жизнь, мое счастье. Даже если у меня нет ничего, зато у меня есть дети", — говорит переселенка из Макеевки Юлия Никишова.

"Еще до свадьбы я всегда знал, что у меня будет много детей. Я сам из многодетной семьи, нас трое было. Большая семья — это весело", — отметил переселенец из Макеевки Родион Никишов.

Война коренным образом изменила жизнь семьи в четырнадцатом году. Тогда выстрелы раздавались у дома родителей Никишовых.

"Было страшно. Летали самолеты. Были обстрелы недалеко у поселка соседнего", — рассказывает переселенка из Макеевки Юлия Никишова.

Зону боевых действий пришлось покинуть

В подвалах Юлия пряталась беременной. Тогда в двадцать один год ждала второго ребенка. Сердце матери подсказало — надо срочно покинуть зону боевых действий. Грусть по родным людям и местам, где родились, не оставляет уже восемь лет. Бабушки и дедушки не могут увидеться с внуками. Юля и Родион не скрывают, что тяжело. Муж каждые три месяца на заработках.

"Мы предстаем перед трудностями в плане материальных вещей. Их много, каждому надо какую-то одежду", — говорит переселенец из Макеевки Родион Никишов.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

Недавно пришлось сменить трехкомнатную съемную квартиру на двухкомнатную. Дорого. Но оптимизма семья не теряет, потому что помогают неравнодушные. В Макеевке Никишовы получали наборы выживания от Фонда Рината Ахметова. А летом 2021 года сын Марк благодаря Фонду отдохнул в летнем лагере. К новогодним праздникам в рамках акции "Ринат Ахметов — детям" малышей поздравили подарками.

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"Для меня это очень приятно, что не забывают за деток, поздравляют их. Я хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за внимание, за подарки для деток. Они были очень рады", — рассказывает переселенка из Макеевки Юлия Никишова.

В этом году подарки и поздравления от Рината Ахметова получили почти 100 000 детей.

"Мне очень приятно, что Фонд Рината Ахметова нас поздравил, пожелав счастья и здоровья. Спасибо", — говорит дочь Юлии и Родиона Виктория Никишова.

Традиция помогать

Фонд Рината Ахметова традиционно самым первым в Украине начал эстафету новогодних поздравлений и подарков. Акция "Ринат Ахметов – детям" – личная инициатива Рината Ахметова. Этой традиции уже более 20 лет. Только за последние 14 лет подарки от Рината Ахметова получили почти 1 000 000 детей.

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