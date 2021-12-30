Празднование Нового года: сколько денег готовы потратить украинцы на блюда к столу (видео)

Есть люди, которые планируют меньше потратить на новогодний стол, а есть такие, которые не жалеют денег

Традиционные салаты, мясо, фрукты и сладости — украинцы составили праздничное меню и с длинными списками отправились искать скидки в магазинах и торговаться на рынках. Корреспонденты "Сегодня" в Харькове, Львове и Одесской области спросили, сколько люди готовы потратить на новогодние угощения.

Харьков

На харьковском рынке в разгаре предпраздничная торговля. Покупатели все со списками, лишь бы ничего не забыть. Есть люди, которые планируют меньше потратить, а есть те, которым денег не жалко.

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Кристина — экономит. Уже посчитала: даже без деликатесов новогодний стол ее семье станет в две тысячи гривен. При том, что мясо даром передают родные из села. Слишком дорогих вкусностей не будет покупать и Иванна.

"Мясные блюда однозначно. Рыбка — может быть и нет. Фрукты, овощи, сладости. Еженедельно дорожает что-то на гривны две, три, пять", — говорит жительница Харькова Иванна.

Продавцы уверяют: готовы торговаться, лишь бы только покупали.

"Немножко поднимаем, немножечко. Мякоть, например, 130 — как продавали. Отбивная — 140. Сало — 150 грудинка. Мы за 140 отдаем", — говорит продавщица мяса.

Продавщица зелени уверяет: ни на копейку не повысила стоимости товара. Настоящего ажиотажа у своего прилавка ждет завтра-послезавтра.

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"Каждый год такая же ситуация. Все берут зелень к столу всегда", — рассказала продавщица зелени Раиса Казарян.

Одесская область

В супермаркете Черноморска возле Одессы без ажиотажа. Покупатели Евгений с женой спокойно выбирают продукты к праздничному столу. Планируют уложиться в 600 гривен на человека. А вот Людмила порадует семью праздничными блюдами, кроме традиционных салатов, торт — по собственному рецепту.

"Где-то около 1 000-1 500. На мою пенсию не разгонишься. Медовый обязательно торт. Ну и салаты", — рассказала покупательница Людмила.

Львов

Львовяне готовы потратить на новогодний стол от двух тысяч.

"Плюс, минус — пусть будет до 2 тысяч. Так примерно, больше не будет. Оливье, шампанское, может картофель, запеченное мясо, холодец, такие традиционные наши украинские блюда", — говорит жительница Львова Ксению Масюк.

Галина будет накрывать стол на шестерых, в гости приедут внуки. Говорит, потратит три тысячи. Чтобы сэкономить, сама приготовит сладости.

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"И мясо надо, и фрукты, и торт надо испечь. Максимум 3 тысячи, если я сама приготовлю", — говорит жительница Львова Галина Геркулешко.

И во Львове, и в Одессе, и в Харькове — все украинцы говорят, будут готовить так, чтобы еще обязательно осталось и на 1 января.

Как уменьшить употребление алкоголя на праздники:

Не покупайте алкоголь на праздники и не держите его дома. Доказано, чем больше алкоголя мы покупаем, тем больше вероятность, что мы выпьем его раньше, чем намеревались.

на праздники и не держите его дома. Доказано, чем больше алкоголя мы покупаем, тем больше вероятность, что мы выпьем его раньше, чем намеревались. Замените привычные вам алкогольные напитки безалкогольными. Это хорошая альтернатива праздникам. К тому же ассортимент такой продукции очень разнообразен.

Избегайте "триггеров". Если компания или человек побуждает вас к выпивке в Новый год, старайтесь избегать такого празднования или практикуйте способы вежливого отказа.

Не садитесь за руль, если выпили. Даже небольшие дозы алкоголя могут оказать влияние на самочувствие и реакцию.

Пейте больше воды. Если вы себе решили выпить, перед употреблением спиртного можно выпить стакан воды, а в процессе следует употреблять такое количество воды, которое ориентировочно соответствует выпитой дозе алкоголя. Вода поможет снизить риск обезвоживания.

Если вы решили выпить, не употребляйте алкоголь на голодный желудок. Так вы скорее опьянеете.

Не употребляйте алкоголь, если принимаете лекарства. Прочтите внимательно инструкцию к лекарственному средству и помните, что сочетание алкоголя с лекарством может привести к непредсказуемым последствиям и даже смерти.

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