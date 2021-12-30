Празднование Нового года: сколько денег готовы потратить украинцы на блюда к столу (видео)

Традиционные салаты, мясо, фрукты и сладости — украинцы составили праздничное меню и с длинными списками отправились искать скидки в магазинах и торговаться на рынках. Корреспонденты "Сегодня" в Харькове, Львове и Одесской области спросили, сколько люди готовы потратить на новогодние угощения.
Харьков
На харьковском рынке в разгаре предпраздничная торговля. Покупатели все со списками, лишь бы ничего не забыть. Есть люди, которые планируют меньше потратить, а есть те, которым денег не жалко.
Кристина — экономит. Уже посчитала: даже без деликатесов новогодний стол ее семье станет в две тысячи гривен. При том, что мясо даром передают родные из села. Слишком дорогих вкусностей не будет покупать и Иванна.
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"Мясные блюда однозначно. Рыбка — может быть и нет. Фрукты, овощи, сладости. Еженедельно дорожает что-то на гривны две, три, пять", — говорит жительница Харькова Иванна.
Продавцы уверяют: готовы торговаться, лишь бы только покупали.
"Немножко поднимаем, немножечко. Мякоть, например, 130 — как продавали. Отбивная — 140. Сало — 150 грудинка. Мы за 140 отдаем", — говорит продавщица мяса.
Продавщица зелени уверяет: ни на копейку не повысила стоимости товара. Настоящего ажиотажа у своего прилавка ждет завтра-послезавтра.
"Каждый год такая же ситуация. Все берут зелень к столу всегда", — рассказала продавщица зелени Раиса Казарян.
Одесская область
В супермаркете Черноморска возле Одессы без ажиотажа. Покупатели Евгений с женой спокойно выбирают продукты к праздничному столу. Планируют уложиться в 600 гривен на человека. А вот Людмила порадует семью праздничными блюдами, кроме традиционных салатов, торт — по собственному рецепту.
"Где-то около 1 000-1 500. На мою пенсию не разгонишься. Медовый обязательно торт. Ну и салаты", — рассказала покупательница Людмила.
Львов
Львовяне готовы потратить на новогодний стол от двух тысяч.
"Плюс, минус — пусть будет до 2 тысяч. Так примерно, больше не будет. Оливье, шампанское, может картофель, запеченное мясо, холодец, такие традиционные наши украинские блюда", — говорит жительница Львова Ксению Масюк.
Галина будет накрывать стол на шестерых, в гости приедут внуки. Говорит, потратит три тысячи. Чтобы сэкономить, сама приготовит сладости.
"И мясо надо, и фрукты, и торт надо испечь. Максимум 3 тысячи, если я сама приготовлю", — говорит жительница Львова Галина Геркулешко.
И во Львове, и в Одессе, и в Харькове — все украинцы говорят, будут готовить так, чтобы еще обязательно осталось и на 1 января.
Как уменьшить употребление алкоголя на праздники:
- Не покупайте алкоголь на праздники и не держите его дома. Доказано, чем больше алкоголя мы покупаем, тем больше вероятность, что мы выпьем его раньше, чем намеревались.
- Замените привычные вам алкогольные напитки безалкогольными. Это хорошая альтернатива праздникам. К тому же ассортимент такой продукции очень разнообразен.
- Избегайте "триггеров". Если компания или человек побуждает вас к выпивке в Новый год, старайтесь избегать такого празднования или практикуйте способы вежливого отказа.
- Не садитесь за руль, если выпили. Даже небольшие дозы алкоголя могут оказать влияние на самочувствие и реакцию.
- Пейте больше воды. Если вы себе решили выпить, перед употреблением спиртного можно выпить стакан воды, а в процессе следует употреблять такое количество воды, которое ориентировочно соответствует выпитой дозе алкоголя. Вода поможет снизить риск обезвоживания.
- Если вы решили выпить, не употребляйте алкоголь на голодный желудок. Так вы скорее опьянеете.
- Не употребляйте алкоголь, если принимаете лекарства. Прочтите внимательно инструкцию к лекарственному средству и помните, что сочетание алкоголя с лекарством может привести к непредсказуемым последствиям и даже смерти.
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