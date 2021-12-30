Святкування Нового року: скільки грошей готові витратити українці на страви до столу (відео)

Є люди, які планують менше витратити на новорічний стіл, а є такі, що не шкодують грошей

Традиційні салати, м'ясо, фрукти та солодощі — українці склали святкове меню і з довгими списками подалися шукати знижки в магазинах і торгуватися на ринках. Кореспонденти "Сьогодні" у Харкові, Львові та на Одещині спитали, скільки люди готові витратити на новорічні частування.

Харків

На харківському ринку у розпалі передсвяткова торгівля. Покупці всі зі списками, аби нічого не забути. Є люди, які планують менше витратити, а є ті, яким грошей не шкода.

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Крістіна — економить. Вже порахувала: навіть без делікатесів новорічний стіл її родині стане у дві тисячі гривень. При тому, що м'ясо задарма передають рідні з села. Задорогих смаколиків не купуватиме й Іванна.

"М'ясні страви однозначно. Рибка — може бути і немає. Фрукти, овочі, солодощі. Щотижня дорожчає щось на гривні дві, три, п'ять", — каже жителька Харкова Іванна.

Продавці запевняють: готові торгуватися, аби тільки купували.

"Трішки піднімаємо, трішечки. М'якоть, наприклад, 130 — як продавали. Відбивна — 140. Сало — 150 підчеревина. Ми за 140 віддаємо", — каже продавчиня м'яса.

Продавчиня зелені запевняє: ані на копійку не підвищила вартості товару. Справжнього ажіотажу біля свого прилавку чекає завтра — післязавтра.

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"Щороку така ж ситуація. Всі беруть зелень до столу завжди", — розповіла продавчиня зелені Раїса Казарян.

Одеська область

У супермаркеті Чорноморська біля Одеси без ажіотажу. Покупці Євген з дружиною спокійно обирають продукти до святкового столу. Планують вкластися у 600 гривень на людину. А от Людмила потішить родину святковими стравами, окрім традиційних салатів, торт — за власним рецептом.

"Десь близько 1 000-1 500. На мою пенсію не розженешся. Медовий обов'язково торт. Ну і салати", — розповіла покупчиня Людмила.

Львів

Львів'яни готові витратити на новорічний стіл від двох тисяч.

"Плюс, мінус — хай буде до 2 тисяч. Так приблизно, більше не буде. Олів'є, шампанське, може картопля, запечене м'ясо, холодець, такі традиційна наші українські страви", — каже мешканка Львова Ксенію Масюк.

Галина накриватиме стіл на шістьох, у гості приїдуть онуки. Каже, витратить три тисячі. Аби заощадити, сама приготує солодощі.

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"І м'ясо треба, і фрукти, і торт треба спекти. Максимум 3 тисячі, якщо я сама приготую", — говорить мешканка Львова Галина Геркулешко.

І у Львові, і в Одесі, і в Харкові — усі українці кажуть, готуватимуть так, щоб ще обов'язково лишилося і на 1 січня.

Як зменшити вживання алкоголю на свята:

Не купуйте алкоголь на свята та не тримайте його вдома. Доведено, чим більше алкоголю ми купуємо, тим більша ймовірність, що ми вип’ємо його раніше, ніж мали намір.

на свята та не тримайте його вдома. Доведено, чим більше алкоголю ми купуємо, тим більша ймовірність, що ми вип’ємо його раніше, ніж мали намір. Замініть звичні вам алкогольні напої безалкогольними. Це хороша альтернатива на свята. До того ж асортимент такої продукції дуже різноманітний.

Уникайте "тригерів". Якщо певна компанія чи людина спонукає вас до випивки в Новий рік, намагайтеся уникати такого святкування або практикуйте способи ввічливої відмови.

Не сідайте за кермо, якщо випили. Навіть невеликі дози алкоголю можуть вплинути на самопочуття й реакцію.

Пийте більше води. Якщо ви для себе вирішили випити, перед уживанням спиртного можна випити склянку води, а в процесі варто вживати таку кількість води, яка орієнтовно відповідає випитій дозі алкоголю. Вода допоможе зменшити ризик зневоднення.

Якщо ви вирішили випити, не споживайте алкоголь на голодний шлунок. Так ви швидше сп’янієте.

Не вживайте алкоголь, якщо приймаєте ліки. Прочитайте уважно інструкцію до лікарського засобу та пам’ятайте, що поєднання алкоголю з ліками може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті.

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