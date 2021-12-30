Святкування Нового року: скільки грошей готові витратити українці на страви до столу (відео)

Традиційні салати, м'ясо, фрукти та солодощі — українці склали святкове меню і з довгими списками подалися шукати знижки в магазинах і торгуватися на ринках. Кореспонденти "Сьогодні" у Харкові, Львові та на Одещині спитали, скільки люди готові витратити на новорічні частування.
Харків
На харківському ринку у розпалі передсвяткова торгівля. Покупці всі зі списками, аби нічого не забути. Є люди, які планують менше витратити, а є ті, яким грошей не шкода.
Крістіна — економить. Вже порахувала: навіть без делікатесів новорічний стіл її родині стане у дві тисячі гривень. При тому, що м'ясо задарма передають рідні з села. Задорогих смаколиків не купуватиме й Іванна.
Далі по темі
"М'ясні страви однозначно. Рибка — може бути і немає. Фрукти, овочі, солодощі. Щотижня дорожчає щось на гривні дві, три, п'ять", — каже жителька Харкова Іванна.
Продавці запевняють: готові торгуватися, аби тільки купували.
"Трішки піднімаємо, трішечки. М'якоть, наприклад, 130 — як продавали. Відбивна — 140. Сало — 150 підчеревина. Ми за 140 віддаємо", — каже продавчиня м'яса.
Продавчиня зелені запевняє: ані на копійку не підвищила вартості товару. Справжнього ажіотажу біля свого прилавку чекає завтра — післязавтра.
"Щороку така ж ситуація. Всі беруть зелень до столу завжди", — розповіла продавчиня зелені Раїса Казарян.
Одеська область
У супермаркеті Чорноморська біля Одеси без ажіотажу. Покупці Євген з дружиною спокійно обирають продукти до святкового столу. Планують вкластися у 600 гривень на людину. А от Людмила потішить родину святковими стравами, окрім традиційних салатів, торт — за власним рецептом.
"Десь близько 1 000-1 500. На мою пенсію не розженешся. Медовий обов'язково торт. Ну і салати", — розповіла покупчиня Людмила.
Львів
Львів'яни готові витратити на новорічний стіл від двох тисяч.
"Плюс, мінус — хай буде до 2 тисяч. Так приблизно, більше не буде. Олів'є, шампанське, може картопля, запечене м'ясо, холодець, такі традиційна наші українські страви", — каже мешканка Львова Ксенію Масюк.
Галина накриватиме стіл на шістьох, у гості приїдуть онуки. Каже, витратить три тисячі. Аби заощадити, сама приготує солодощі.
"І м'ясо треба, і фрукти, і торт треба спекти. Максимум 3 тисячі, якщо я сама приготую", — говорить мешканка Львова Галина Геркулешко.
І у Львові, і в Одесі, і в Харкові — усі українці кажуть, готуватимуть так, щоб ще обов'язково лишилося і на 1 січня.
Як зменшити вживання алкоголю на свята:
- Не купуйте алкоголь на свята та не тримайте його вдома. Доведено, чим більше алкоголю ми купуємо, тим більша ймовірність, що ми вип’ємо його раніше, ніж мали намір.
- Замініть звичні вам алкогольні напої безалкогольними. Це хороша альтернатива на свята. До того ж асортимент такої продукції дуже різноманітний.
- Уникайте "тригерів". Якщо певна компанія чи людина спонукає вас до випивки в Новий рік, намагайтеся уникати такого святкування або практикуйте способи ввічливої відмови.
- Не сідайте за кермо, якщо випили. Навіть невеликі дози алкоголю можуть вплинути на самопочуття й реакцію.
- Пийте більше води. Якщо ви для себе вирішили випити, перед уживанням спиртного можна випити склянку води, а в процесі варто вживати таку кількість води, яка орієнтовно відповідає випитій дозі алкоголю. Вода допоможе зменшити ризик зневоднення.
- Якщо ви вирішили випити, не споживайте алкоголь на голодний шлунок. Так ви швидше сп’янієте.
- Не вживайте алкоголь, якщо приймаєте ліки. Прочитайте уважно інструкцію до лікарського засобу та пам’ятайте, що поєднання алкоголю з ліками може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті.
Читайте також
- Ми розповідали про 5 простих страв на Новий рік.
- Раніше ми писали, скільки до свята вартуватиме якісна червона ікра.