Роковые огни: какая пиротехника опасна и как ее правильно выбрать (видео)

Ежегодно пиротехнические изделия калечат много людей

Без шоу — не праздник. Без стола — не праздник. Главное, чтобы шоу было безопасное. А не как каждый год: то дом выгорел вдребезги от хлопушки, то петардой оторвало пальцы. Мы смотрим на чужие увечья и все равно соблазняемся, покупая пиротехнику, как будто она способна подарить настоящее счастье.

Опасность фейерверков

Во время новогодних праздников многие украинцы любят запускать в небо фейерверки. Однако многим известно, что новогодние праздники — самая горячая пора для хирургов и травматологов. Поэтому только сейчас рассказываем всю правду о пиротехнике. Неужели эти опасные, а кое-где смертельные изделия могут приобрести дети? Мы провели своеобразный тест и расскажем последствия неосторожного обращения с пиротехникой.

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Продажа без лицензии

Владелец магазина Олег Ломакин продает фейерверки и чиновникам, и политикам. Посетить его магазин может каждый. Правда, если человек несовершеннолетний, то ему ничего не продадут. Мужчина в этом бизнесе уже 21 год. За это время видел разное, но то, что в этом году лицензии на продажу пиротехнических изделий не нужно — нет.

"Как пирожки можем продавать", — говорит владелец магазина пиротехники Олег Ломакин.

Похоже на некий "аттракцион невиданной щедрости". Особенно для торговцев, пытающихся всунуть товар "с рук", на рынке.

"Посмотрите, какая погода. Слякоть, дождь. Если пиротехника намокла, то ее может разорвать, полетит в разные стороны", — рассказывает Олег Ломакин.

Пиротехнику продают даже детям

А теперь представьте, что неисправное изделие приобрел ваш ребенок. Хотя продавать пиротехнику детям — запрещено. Но есть такие продавцы, которые на это внимания не обращают. В прошлом году наша съемочная группа провела эксперимент. Мы уговорили мальчика приобрести петарды на улице. И ему их продали! Впрочем, за год ничего не изменилось. Совсем. Пиротехнические изделия как продавали несовершеннолетним, так и продают.

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Опасные шутки

Есть люди, которые любят пошутить, используя пиротехнические изделия. Например, незаметно бросить под ноги другому человеку, чтобы напугать его. Это может привести к страшным последствиям.

"Ожоги разных степеней, ампутация пальцев, травмы глаз. Также бывают случаи контузии", — говорит врач ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Горбань.

Основные правила покупки и применения пиротехники

Не покупайте фейерверки "с рук". Никогда не берите те, что без маркировки. И помните, у вас есть всего несколько секунд, чтобы после запуска салюта отойти на безопасное расстояние и остаться невредимым. Далеко надо бежать? Речь идет аж о 30 метрах!

Эксперимент с пиротехникой

Эксперимент "Сегодня" доказал, что петарды могут нанести непоправимый вред человеку. Мы засунули петарду в курицу с прилавка магазина. От взрыва пиротехнического средства ее разорвало. Далее положили петарду в стеклянную бутылку — ее разорвало на части. По такому принципу действует осколочная граната. А что будет, если петарда залетит в ваше окно? Его полностью сокрушит. А как насчет фейерверка, который в народе называют "фонтан"? Что будет, если его поджечь и не закрепить? Тогда залпы полетят, например, в ваш автомобиль и могут сделать в ему дырку. Чего ждать, если петарду ради шутки положат вам в карман? Ожоги и тяжелые ранения — вот что вас ждет.

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Впрочем, отнюдь не можете без праздника "с огоньком"? Тогда внимательно смотрите, что покупаете, и думайте, где зажигаете.

Правила безопасного использования петард, салютов и фейерверков

приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках. Ни в коем случае не покупайте петарды и фейерверки в местах стихийных продаж;

перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго следуйте указаниям;

запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса.

запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от домов и других объектов;

при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;

запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;

не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.

зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, а постарайтесь сразу же отойти на безопасное расстояние – 30-50 метров. До любого пиротехнического изделия подходите минимум через две минуты после окончания его работы. А к многозарядным лучше не приближаться еще дольше. Если салют не сработал, не подходите к нему около 10 минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;

пристально следите за детьми и не позволяйте им играть с пиротехникой;

пиротехнику, которая сработала, тушите, соблюдая все возможные меры предосторожности. Общепринятый способ утилизации пиротехники таков: залейте ее водой на два часа и лишь после этого выбросьте вместе с обычным мусором.

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