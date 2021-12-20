Фатальні вогні: яка піротехніка небезпечна та як її правильно обрати (відео)

Щороку піротехнічні вироби калічать чимало людей

Без шоу — не свято. Без столу — не свято. Головне, аби шоу було безпечне. А не як щороку: то хата вигоріла вщент від хлопавки, то петардою відірвало пальці. Ми дивимось на чужі каліцтва і все одно спокушаємось, купуючи піротехніку, наче вона здатна подарувати справжнє щастя.

Небезпека феєрверків

Під час новорічних свят чимало українців полюбляють запускати у небо феєрверки. Однак багатьом відомо, що новорічні свята — найгарячіша пора для хірургів і травматологів. Тому лише зараз розповідаємо усю правду про піротехніку. Невже ці небезпечні, а подекуди смертельні вироби можуть придбати діти? Ми провели своєрідний тест й розповімо про наслідки необережного поводження з піротехнікою.

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Продаж без ліцензії

Власник магазину Олег Ломакін продає феєрверки і чиновникам, і політикам. Завітати до його магазину може кожен. Щоправда, якщо людина неповнолітня, то їй нічого не продадуть. Чоловік у цьому бізнесі уже 21 рік. За цей час бачив різне, але те, що цього року ліцензії на продаж піротехнічних виробів не потрібно — ні.

"Як пиріжки можемо продавати", — каже власник магазину піротехніки Олег Ломакін.

Схоже на якийсь "атракціон небаченої щедрості". Особливо для торговців, які намагаються всунути товар "з рук", на ринку.

"Подивіться, яка погода. Сльота, дощ. Якщо піротехніка намокла, то її може розірвати, полетить в різні сторони", — розповідає Олег Ломакін.

Піротехніку продають навіть дітям

А тепер уявіть, що несправний виріб придбала ваша дитина. Хоча продавати піротехніку дітям — заборонено. Та є такі продавці, які на це уваги не звертають. Торік наша знімальна група провела експеримент. Ми вмовили хлопчика придбати петарди на вулиці. І йому їх продали! Утім за рік нічого не змінилося. Зовсім. Піротехнічні вироби як продавали неповнолітнім, так і продають.

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Небезпечні жарти

Є люди, які люблять пожартувати, використовуючи піротехнічні вироби. Наприклад, непомітно кинути під ноги іншій людині, щоб налякати її. Це може призвести до страшних наслідків.

"Опіки різних ступенів, ампутація пальців, травми очей. Також бувають випадки контузії", — каже лікар ортопед-травматолог, кандидат медичних наук Дмитро Горбань.

Основні правила купівлі та застосування піротехніки

Не купуйте феєрверки "з рук". Ніколи не беріть ті, що без маркування. І пам'ятайте, у вас є лише кілька секунд, аби після запуску салюту відійти на безпечну відстань і залишитися неушкодженим. Чи далеко треба бігти? Мова йде аж про 30 метрів!

Експеримент з піротехнікою

Експеримент "Сьогодні" довів, що петарди можуть завдати непоправної шкоди людині. Ми засунули петарду у курку з прилавка магазина. Від вибуху піротехнічного засобу її розірвало. Далі поклали петарду у скляну пляшку — її розірвало на частини. За таким принципом діє осколкова граната. А що буде, якщо петарда залетить у ваше вікно? Його повністю розтрощить. А як щодо феєрверка, який у народі називають "фонтан"? Що буде, якщо його підпалити й не закріпити? Тоді залпи полетять, наприклад, у ваш автомобіль й можуть зробити в ній дірку. Чого чекати, якщо петарду заради жарту покладуть вам до кишені? Опіки й тяжкі поранення — ось що на вас чекає.

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Втім, аж ніяк не можете без свята "з вогником"? Тоді уважно дивіться, що купуєте, та думайте, де запалюєте.

Правила безпечного використання петард‚ салютів та феєрверків

купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових точках. У жодному разі не купуйте петарди та феєрверки у місцях стихійного продажу;

перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;

забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу.

забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;

при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;

забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;

не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.

запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше. Якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10 хвилин, оскільки існує велика ймовірність запізнілого вибуху;

пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з піротехнікою;

піротехніку, яка спрацювала, гасіть, дотримуючись усіх можливих застережних заходів. Загальноприйнятий спосіб утилізації піротехніки такий: залийте її водою на дві години і лише після цього викиньте разом зі звичайним сміттям.

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