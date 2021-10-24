Покупки на рынке или онлайн-шопинг? Где дешевле купить зимний гардероб

Ради экономии времени и денег украинцы чаще покупают вещи в интернете

Цены на одежду и обувь в Украине выросли почти на 8%. Такие данные Госстата, а опрошенные нами покупатели говорят – одеться в этом году на зиму станет еще дороже.

Как сэкономить узнавали "Сегодня".

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Покупки в ТЦ и на рынке

По цвету, виду и размеру киевлянка Ирина Яренко в столичном торговом центре ищет пуховик. Каждую вещь тщательно осматривает, потом меряет и внимательно изучает цены.

"Очень хорошо сидит, легкая, теплая, я уже надела и мне уже жарко, на зиму будет очень хорошо. Я еще меряю, похожу. Эта куртка 2920 грн", – говорит Ирина.

Мужской пуховик дороже. Александр Завивалов подобрал себе за 3400 грн. Он носит одежду 56 размера. Уверен – цена куртки соответствует качеству. Прослужит не один сезон.

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"Лучше взять такую, которую будешь носить один или два или три сезона. У меня была куртка, попал под дождь, она замерзла и я чувствовал. Должна быть качественной", – говорит Александр.

Продавцы говорят, что по сравнению с прошлым годом цены на зимнюю одежду уже выросли в среднем на 10%. И еще можно купить прошлогодние коллекции по скидкам.

"5% -10% подорожала новая коллекция в этом году. Остатки есть с прошлого года и они уже идут со скидками 20% -30%", – говорит продавец-консультант Анна Нетешинская.

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А еще на зиму нужны свитера, шапки, шарфы. Все это Вероника планирует купить и начинает с перчаток. А потом переходит на обувь. С бюджетом на зимний гардероб определилась.

"Тысяч 20 наверное чтобы так, чтобы был весь гардероб. Еще 5000 на обувь, еще две на шарфик и перчатки я готова потратить", – говорит она.

Цены на столичных рынках другие. И с обновками киевляне не спешат. Лариса с мужем сэкономят на обуви. Носить прошлогодние. Нужно купить только сыну-подростку.

"Зимнюю до полутора-два. Сын растет, лучше детям обновлять на себе сэкономим. Мы покупаем для себя на два сезона, а иногда может и на три", – говорит женщина.

На рынках детская обувь по стоимости почти ничем не отличается от взрослого. А еще на рынке можно торговаться. Тогда, как Анастасия один за другим примеряет пуховики, мама сбивает цену. Говорит в магазинах такой скидки не выторгуют.

Покупки в интернете

Ради экономии времени и денег украинцы чаще покупают вещи в интернете. Согласно опросу исследовательской компании Gradus Research – обувь и одежда оказались самыми популярными товарами. 42% пользователей покупают их в онлайне.

Также украинцы покупают в интернете:

Гаджеты, комп & # 39; Компьютеры и аксессуары – 34%;

Средства гигиены, ухода за собой – 31%;

Косметика и парфюмерия – 30%;

Мелкая бытовая техника – 30%;

Лекарства (в том числе витамины, БАДы) 28%;

Товары для детей – 23%;

Товары для дома (посуда, декор и т. д.)- 23%.

Елена одежду ищет на нескольких сайтах одновременно. Уверяет – ту самую куртку, которую увидела в торговом центре можно приобрести в пара раз дешевле в интернете. Опытные шоперы говорят: заощаджиты можно, но нужно искать акции, сравнивать цены в интернете и тщательно пересматривать свой гардероб.

Ранее мы сообщали, что десятки тысяч гривен украинцы тратят на ненужную одежду, который будет пылиться в гардеробе годами. Психологи видят в этом ментальную проблему – таким образом человек пытается повысить самооценку.

Напомним, каждый пятый украинец экономит на обуви и ищет босоножки, кроссовки и сапоги дешевле. Чаще всего невысокая стоимость привлекает молодежь до 25 лет. Но такой обуви часто не хватает даже на один сезон – проблемы с дешевой обувью возникали в трех из четырех опрошенных покупателей. такие результаты показало опрос Gradus Research.