Покупки на ринку чи онлайн-шопінг? Де дешевше купити зимовий гардероб

Заради економії часу та грошей українці частіше купують речі в інтернеті

Ціни на одяг та взуття в Україні зросли майже на 8%. Такими є дані Держстату, а опитані нами покупці кажуть – вдягнутися цього року на зиму стане ще дорожче.

Як заощадити дізнавались "Сьогодні".

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Покупки у ТЦ та на ринку

За кольором, виглядом та розміром киянка Ірина Яренко у столичному торговельному центрі шукає пуховик. Кожну річ ретельно оглядає, потім міряє і уважно вивчає ціни.

"Дуже добре сидить, легка, тепла, я вже одягла і мені вже жарко, на зиму буде дуже добре. Я ще поміряю, походжу. Ця куртка 2920 грн", - каже Ірина.

Чоловічий пуховик дорожчий. Олександр Завівалов підібрав собі за 3400 грн. Він носить одяг 56 розміру. Впевнений – ціна куртки відповідає якості. Прослужить не один сезон.

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"Краще взяти таку, яку будеш носити один або два чи три сезона. У мене була куртка, попав під дощ, вона замерзла і я відчував. Повинна бути якісною", – каже Олександр.

Продавці кажуть, що у порівнянні з минулим роком ціни на зимовий одяг уже зросли у середньому на 10%. Та ще можна купити торішні колекції за знижками.

"5%-10% подорожчала нова колекція в цьому році. Залишки є з минулого року і вони вже йдуть зі знижками 20%-30%", - каже продавець-консультант Анна Нетішинська.

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А ще на зиму потрібні светри, шапки, шарфи. Усе це Вероніка планує купити та починає з рукавичок. А потім переходить на взуття. З бюджетом на зимовий гардероб визначилася.

"Тисяч 20 напевно щоб так, щоб був весь гардероб. Ще 5 тисяч на взуття, ще дві на шарфик та рукавички я готова витратити", – каже вона.

Ціни на столичних ринках геть інші. Та з обновками кияни не поспішають. Лариса із чоловіком зекономлять на взуттІ. Носитимуть минулорічні. Потрібно купити тільки синові-підлітку.

"Зимову до півтора-дві. Син росте, краще дітям оновлювати, на собі заощадимо. Ми купуємо для себе на два сезони, а іноді може і на три", - каже жінка.

На ринках дитяче взуття за вартістю майже нічим не відрізняється від дорослого. А ще на ринку можна торгуватися. Тоді, як Анастасія один за одним приміряє пуховики, мама збиває ціну. Каже у магазинах такої знижки не виторгуєш.

Покупки в інтернеті

Заради економії часу та грошей українці частіше купують речі в інтернеті. Згідно з опитуванням дослідницької компанії Gradus Research – взуття та одяг виявилися найпопулярнішими товарами. 42% користувачів купують їх в онлайні.

Також українці купують в інтернеті:

Гаджети, комп'ютери та аксесуари – 34%;

Засоби гігієни, догляду за собою – 31%;

Косметика та парфумерія – 30%;

Дрібна побутова техніка -- 30%;

Ліки (в тому числі вітаміни, БАДи) 28%;

Товари для дітей – 23%;

Товари для дому (посуд, декор тощо) – 23%.

Олена одяг шукає на декількох сайтах одночасно. Запевняє – ту саму куртку, яку побачила в торговельному центрі можна придбати у кілька разів дешевше в інтернеті. Досвідчені шопери кажуть: заощаджити можна, але потрібно шукати акціі, порівнювати ціни в інтернеті і ретельно переглядати свій гардероб.

Раніше ми повідомляли, що десятки тисяч гривень українці витрачають на непотрібний одяг, який припадатиме пилом в гардеробі роками. Психологи вбачають у цьому ментальну проблему – таким чином людина намагається підвищити самооцінку.

Нагадаємо, кожен п'ятий українець економить на взутті і шукає босоніжки, кросівки і чоботи дешевше. Найчастіше невисока вартість приваблює молодь до 25 років. Але такого взуття часто не вистачає навіть на один сезон – проблеми з дешевим взуттям виникали у трьох з чотирьох опитаних покупців. Такі результати показало опитування Gradus Research.