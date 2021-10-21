Шантаж, непрерывные звонки и угрозы. В Украине впервые оштрафовали коллекторов

Официальных коллекторских организаций в Украине насчитали около двухсот, и существуют множество "черных"

Для украинцев уже стало привычным, что коллекторы звонят и угрозами "выбивают" долги. Однако, в Украине начали контролировать их работу и разработали этические нормы.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Шантаж украинцев

Светлана во время карантина одолжила у финучреждения – 20 тысяч гривент. За месяц те превратились в 65. И сразу же посыпались угрозы. Причем не ей, а дочке-студентке.

"Пришлось обратиться к психиатру. Не могла есть, спать. В полиции сказали, что помогут, когда будут убивать. Я по чуть-чуть расчитываюсь", – рассказала "Сегодня" Светлана.Семенова.

А вот Раиса вообще не имеет долгов, однако коллекторы терроризируют ее уже второй год – через займы сына и соседей. Тоже угрожали и обрывали телефон.

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"Я тебя вообще сейчас на автодозвон поставлю. И тебе буду звонить не только каждые 2 секунды, а днем и ночью", – угрожает ей коллектор.

Болезненным, говорит женщина, стал фотоколлаж – ее с сыном – с просьбой к неравнодушным помочь погасить их долги. Фото рассылали всем без разбора.

"Реально было неприятно, хотелось с собой что-то сделать", – говорит женщина.

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Законы для коллекторов

Теперь коллекторы уже в законе. Узнать – мошенники или уполномоченные требуют уплаты долга – можно в реестре. Так, сферу, которую никогда не регулировали, хотят взять под контроль. Чтобы по примеру Европы – коллекторы были скорее финансовыми консультантами, а не "вышибалами".

Коллекторов контролировать будет Нацбанк. Там создали открытый реестр, куда после проверок вносят коллекторов, которым разрешено работать. Запретили шантажировать и угрожать. Звонить можно дважды в сутки. В выходные, ночью и в праздники этого делать не разрешено. Запрет и на звонки друзьям, соседям, коллегам и родственникам. В случае нарушений Нацбанк будет предупреждать или штрафовать, или вообще лишать лицензий.

За неэтичное поведение впервые в Украине коллекторов уже оштрафовали – на более сотни тысяч гривен. Но в действительности на недобросовестных посредников и без новой нормы была управа, уверяют юристы – и это Уголовный кодекс. Адвокаты призывают: даже несмотря на бремя долгов, в случае шантажа, угроз или уничтожения имущества – обращаться в полицию.

"Да, долг нужно отдать, но не придуманный. Все остальное нужно отстаивать в судах как надо. Хулиганство другие такие статьи, я уже не говорю о истязания, побои фиксировать все эти события, все это станет точно доказательством", – говорит адвокат Иван Либерман.

Официальных коллекторских организаций в Украине насчитали около двухсот. Сколько таких "черных" фирм работает – выяснить сложно. Нацполиция их разоблачает раз в неделю.

Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.

Также сайт "Сегодня" сообщал о разоблачении схемы с фейковыми кредитамм .