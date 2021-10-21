Шантаж, безупинні дзвінки та погрози. В Україні вперше оштрафували колекторів

Офіційних колекторських організацій в Україні налічили близько двохсот, та ще є безліч "чорних"

Для українців вже стало звичним, що колектори телефонують та погрозами "вибивають" борги. Проте, в Україні почали контролювати їх роботу та розробили етичні норми.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Шантаж українців

Світлана під час карантину позичила у фінустанови – 20 тисяч. За місяць ті перетворились на 65. І чи не одразу посипалися погрози. Причому не їй, а доньці-студентці.

"Довелося звернутися до психіатра. Не могла їсти, спати. У поліції сказали, що допоможуть, коли будуть вбивати. Я по чуть-чуть розраховуюсь", – розповіла "Сьогодні" Світлана.Семенова.

А от Раїса взагалі не має боргів, однак колектори тероризують її вже другий рік – через позики сина та сусідів. Теж погрожували та обривали телефон.

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"Я тебе взагалі зараз на автодозвін поставлю. І тобі телефонуватимуть не те що кожні 2 секунди, а вдень і вночі", – погрожує їй колектор.

Найболючішим, каже жінка, став фотоколаж – її із сином – з проханням до небайдужих допомогти погасити їхні борги. Фото розсилали усім буз розбору.

"Реально було неприємно, хотілося із собою щось зробити", - каже жінка.

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Закони для колекторів

Тепер колектори вже у законі. Дізнатися – шахраї чи уповноважені вимагають сплати боргу – можна у новоствореному реєстрі. Так, сферу, яку ніколи не регулювали, хочуть взяти під контроль. Аби за прикладом Європи – колектори були радше фінансовими консультантами, а не "вибивайлами".

Колекторів контролюватиме Нацбанк. Там створили відкритий реєстр, куди після перевірок вноситимуть колекторів, яким дозволено працювати. Заборонили шантажувати та погрожувати. Телефонувати можна двічі на добу. У вихідні, вночі та у свята цьога робити не дозволено. Заборона й на дзвінки друзям-сусідам- колегам-родичам. У разі порушень Нацбанк попереджатиме чи штрафуватиме, або й взагалі позбалятимуть ліцензій.

За неетичну поведінку вперше в Україні колекторів вже оштрафували – на понад сотню тисяч гривень. Та насправді на недобросовісних посередників і без нової норми була управа, запевняють юристи – і це Кримінальний кодекс. Адвокати закликають: навіть попри тягар боргів, у разі шантажу, погроз чи знищення майна – звертатися до поліції.

"Так, борг потрібно віддати, але не придуманий. Усе інше потрібно відстоювати у судах як зайве. Хуліганство інші такі статті, я вже не кажу про мордування, побої фіксувати усі ці події, все це стане точно доказом", – каже адвокат Іван Ліберман.

Офіційних колекторських організацій в Україні налічили близько двохсот. Скільки таких "чорних" фірм працює – з'ясувати складно. Нацполіція їх викриває ледь не щотижня.

Нагадаємо, раніше у Національного банку з'явилася нова стратегія.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв про викриття схеми з фейковий кредитами.