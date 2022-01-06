"Сиротству — нет!": семья из Чернигова усыновила детей несмотря на сложные диагнозы (видео)

Родительская любовь и неравнодушие исцелили детей

Двух сыновей им мало! Поэтому семья Сенцовых из Чернигова решила удочерить еще двух сестричек. А потом — забрать из приюта еще одну малютку. Куча сложных детских диагнозов усыновителей не остановила. Наоборот — супруги добились невероятных результатов. Даже врачи удивляются.

Большая семья

Чтобы добраться до ближайшего парка, Сенцовым нужен микроавтобус. Потому что семья, иронизируют супруги, увеличивается слишком быстро.

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Максим и Евгения уже имели двух родных сыновей, когда увидели фото и видео сестричек на портале "Сиротству — нет!" Фонда Рината Ахметова. Одного взгляда хватило, чтобы отправиться за девчонками в детдом. Но в службе по делам детей сначала отказывали от усыновления.

"Сначала о Николь было, что она не сможет ходить и говорить. И вообще ничего не сможет, и не факт, что выживет", — говорит усыновительница Евгения Сенцова.

Болезни исчезли

Предупреждали о сложных диагнозах. Это была придирчивая, но необходимая проверка потенциальных усыновителей, которую они прошли блестяще!

"Нам просто говорят:"И зачем вам эти девочки, у них столько диагнозов. Вот у нас мальчики хорошие есть. Будут у вас пять парней". Я говорю нет. Приводят девочку, она передо мной становится и смотрит на меня, я смотрю на нее и понимаю: все, у меня есть дочь. Вы мне можете ничего не читать, ничего не рассказывать. Дайте, я ее забираю, еду, и все", — рассказывает усыновитель Максим Сенцов.

Адаптировались девушки тяжело. Младшая Николь даже не забавлялась игрушками, потому что не умела! Старшая Ангелина боялась оставаться в одиночестве. Но через год пришло время уже удивляться врачам, учителям и логопедам. В родительской любви утонуло и большинство болезней.

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"Вообще, ребенок, он в детском доме когда живет, он замораживается морально, ментально. И многие болезни вылезают просто из-за этой заморозки", — говорит усыновитель Максим Сенцов.

Веронику, третью дочь, Сенцовы тоже увидели на Всеукраинском портале национального усыновления. Теперь не представляют как жили без нее раньше.

"Сиротству — нет!"

Благодаря сайту, созданному Фондом Рината Ахметова, уже более 10 тысяч сирот оказались в семьях!

"Это неоценимый вклад в борьбу с сиротством, с сиротством вообще, как явлением", — отметил усыновитель Максим Сенцов.

"Для каждого из нас там есть ребенок. Просто вы его еще не нашли", — говорит усыновительница Евгения Сенцова.

Сенцовы не исключают появления в семье шестого ребенка. Так что вполне возможно, на рождественской фото-гирлянде появится еще одно счастливое лицо.

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