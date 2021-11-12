Собаки и три тонны мусора: в Одессе женщина превратила квартиру в свалку

Женщина приносила в квартиру все, что находила

Это невозможно представить, но более трех тонн хлама насобирала в своей квартире одесситка. Мусором в доме было завалено все — даже проход к двери, поэтому попадала хозяйка внутрь через балкон по лестнице. Жила не одна, а со старенькой матерью, братом и тремя собаками. Что делать, если так не повезло с соседями вам — знает корреспондентка "Сегодня" Диана Федотова.

Выход на улицу — через лестницу с окна

Одесситка называет себя Аквой. В свои шестьдесят пять в хорошей физической форме и несколько раз в день выходит из дома – с балкона по лестнице. Все потому, что соседка сломала замок, говорит женщина.

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Жалуется 25 лет. Соседи ей досаждают из-за мести, потому что у нее на счетах, мол, огромное состояние. Рассказывает и где работает.

"В КГБ. На каждом счету лежит 800 тонн золота", — уверенно говорит женщина.

Необычное хобби Аквы

Ее страсть — собирать хлам. Что не умещается дома — мостит на балконе. Именно на это и сетуют соседи. А еще — на невыносимую вонь от собак.

"Собаки, блохи. Она все стягивает, откуда только угодно, технику, мусор", — жалуется соседка Елена Сосулька.

С кем живет женщина?

Живет Аква с братом-дворником, матерью, которая имеет инвалидность, и тремя собаками. Соседи между себя шепчутся — старушка давно умерла, а дочь забирает ее пенсию. Поэтому журналисты "Сегодня" решили это проверить.

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Выяснили, что мать женщины — жива. Она уже несколько месяцев через хлам не может выйти из квартиры.

"Все чисто, у нас не воняет ничего. Я лечусь, она мне лекарства покупает, она пенсию ходит получает. Чего это я труп?", — говорит мать женщины.

Работа коммунальщиков

Сюда уже не раз приезжали коммунальщики. Вывозили вещи и забирали собак. Но выселить законных владельцев квартиры – не имеют права. В Департаменте городского хозяйства решили действовать хитро и решительно.

"Вызвали все службы: патрульную полицию, участкового, скорую, вызвали собаколовку. Тонны 3 мусора вывезем точно", — отметил директор КП ЖКС "Вузовский" Виталий Лобач.

Сначала открыли дверь. Проход напрочь завален вещами. В квартире невыносимый запах фекалий. Коммунальщики мешками выносили мусор в течение дня. Саму старушку — отправили на обследование.

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Аква — в психбольнице

Акву силой доставили в психушку, в которой раньше она была на учете. Вскоре в квартире должна пройти санобработка, а бедных собак заберут в приют.

В Сумах загорелась квартира с кучей хлама

Люди, которые накапливают в квартирах хлам — горе не только для семьи. Обычно, они берут в заложники весь дом. Из их квартир по соседям расползаются тараканы и крысы.

Именно такая квартира загорелась ночью в Сумах. Спасатели едва смогли войти в помещение, заваленное кучами хлама. Гармидер развели мать и дочь, рассказывают соседи. Обе к тому времени переехали к знакомым. Убирать — не спешат.

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