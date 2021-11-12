Собаки та три тонни сміття: в Одесі жінка перетворила квартиру у звалище

Жінка приносила в квартиру все, що знаходила

Це годі уявити, але понад три тонни непотребу назбирала у своїй квартирі одеситка. Мотлохом в оселі було завалено геть усе — навіть прохід до дверей, тому потрапляла господарка всередину через балкон по драбині. Жила не сама, а зі старенькою матір'ю, братом та трьома собаками. Що робити, якщо так не пощастило з сусідами вам — знає кореспондентка "Сьогодні" Діана Федотова.

Вихід на вулицю — через драбину з вікна

Одеситка називає себе Аквою. У свої шістдесят п'ять у добрій фізичній формі і кілька разів на день виходить з дому – з балкона по драбині. Все тому, що сусідка зламала замок, каже жінка.

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Бідкається 25 років. Сусіди їй докучають із помсти, бо у неї на рахунках, мовляв, величезні статки. Розповідає й де працює.

"В КДБ. На кожному рахунку лежить 800 тонн золота", — впевнено каже жінка.

Незвичайне хобі Акви

Її пристрасть — збирати мотлох. Що не вміщається вдома — мостить на балконі. Саме на це і нарікають сусіди. А ще — на нестерпний сморід від собак.

"Запах неприємний є. Собаки, блохи. Вона все стягує, звідки тільки завгодно, техніку, сміття", — скаржиться сусідка Олена Буруля.

З ким живе жінка?

Живе Аква з братом-двірником, матір'ю, яка має інвалідність, та трьома собаками. Сусіди поміж себе шепочуться — старенька давно померла, а дочка забирає її пенсію. Тож журналісти "Сьогодні" вирішили це перевірити.

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З'ясували, що матір жінки — жива. Вона вже кілька місяців через мотлох не може вийти з квартири.

"Все чисто, у нас не смердить нічого. Я лікуюся, вона мені ліки купує, вона пенсію ходить отримує. Чого це я труп?", — каже мати жінки.

Робота комунальників

Сюди вже не раз приїжджали комунальники. Вивозили речі та забирали собак. Але виселити законних власників квартири – не мають права. У Департаменті міського господарства вирішили діяти хитро та рішуче.

"Викликали всі служби: патрульну поліцію, дільничого, швидку, викликали собаколовку. Тонни 3 сміття вивеземо точно", — зазначив директор КП ЖКС "Вузовський" Віталій Лобач.

Спершу відчинили двері. Прохід геть завалений речами. У квартирі нестерпний запах фекалій. Комунальники мішками виносили сміття впродовж дня. Саму стареньку — відправили на обстеження.

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Аква — у психлікарні

Акву силоміць доправлять до психлікарні, в якій раніше вона була на обліку. Невдовзі у квартирі має пройти санобробка, а бідолашних собак заберуть до притулку.

У Сумах загорілася квартира з купою мотлоху

Люди, які накопичують у квартирах мотлох — горе не тільки для сім'ї. Зазвичай, вони беруть у заручники увесь будинок. З їхніх квартир по сусідах розповзаються таргани і пацюки.

Саме така квартира зайнялася вночі у Сумах. Рятувальники ледь змогли увійти до помешкання, заваленого купами непотребу. Гармидер розвели мати та донька, розповідають сусіди. Обидві на той час переїхали до знайомих. Прибирати — не поспішають.

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