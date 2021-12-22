Спроси у доктора: как дети переносят COVID-19 и нужно ли им вакцинироваться (видео)

Обычно дети легко переносят болезнь, однако со временем может проявиться постковидный синдром

Как дети болеют ковидом и угрожают ли им осложнения? Стоит ли вакцинировать малышей младше 12 лет, как только это будет возможно в Украине? И что важно обследовать всем пациентам, независимо от возраста, после того, как выздоровели?

Течение COVID-19 у детей

В большинстве случаев ковид у детей имеет легкое течение, отмечают педиатры. Насморк на протяжении нескольких дней или незначительное повышение температуры — с такими симптомами даже больничный не всегда нужен.

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"Перенести ковид и иметь постковидные осложнения — это две большие разницы. Перенести его можно очень легко не заметить, и иметь очень серьезные постковидные осложнения. И вот второе у детей случается часто", — говорит педиатр высшей категории Анна Горбань.

А вот предотвратить осложнения — невозможно. Даже вполне здоровые дети без сопутствующих заболеваний в группе риска.

"Европейские развитые страны с пяти лет вакцинируют детей. Массово, в обязательном порядке. Это в наших интересах, в интересах нашего общества, в интересах семей, в которых живут дети, у которых есть пожилые дедушки, бабушки", — отметила Анна Горбань.

И младенец рискует заболеть COVID-19

Самому маленькому пациенту с ковидом педиатра Анне Горбань было всего 3 недели. С высокой температурой малыша госпитализировали в инфекционное отделение.

"Пролечился, побыл под наблюдением врачей. Слава богу, здоровенький, живой, мы все счастливы, мы так переживали", — говорит педиатр.

Поэтому специалист советует не затягивать с вакцинацией детей младше 12 лет, как только это станет возможным в Украине.

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"Спроси у доктора"

О профилактике и лечении ковида, а также о восстановлении после него, Анна Горбань рассказывала во время прямой трансляции "Спроси у доктора".

"После ковіду мы советуем абсолютно всем через две недели после перенесенной инфекции делать электроэнцефалограмму и отслеживать один из важнейших цепей нашей жизни — это цепь нашей сердечно-сосудистой системы, потому что он очень часто поражается и могут быть даже бессимптомные проявления", — отметила Анна Горбань.

Врач подчеркнул, если никаких нарушений не выявят — можно возвращаться к привычному ритму жизни, умеренным физическим нагрузкам и не пренебрегать здоровым питанием.

"Это не первый мой визит в Фонд Рината Ахметова. Я увидела такую активность в соцсетях по поводу первого своего интервью, что я очень легко согласилась на второе, потому что я поняла, что это нужно", — говорит Анна Горбань.

Эфиры с проектом "Спроси у доктора" с ведущими медиками и учеными Фонд Рината Ахметова организует еженедельно. Основатель самой известной благотворительной организации направил на борьбу с коронавирусом пол миллиарда гривен.

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Штамм "Омикрон" в Украине

В Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

"Это мужчина, ему 41 год. Больной обратился в одну из частных больниц Киева. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен штамм вируса "Омикрон", — рассказал санврач.

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