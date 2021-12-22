Запитай у лікаря: як діти переносять COVID-19 та чи потрібно їм вакцинуватися (відео)

Зазвичай діти легко переносять хворобу, однак згодом може проявитися постковідний синдром

Як діти хворіють на ковід та чи загрожують їм ускладнення? Чи варто вакцинувати малечу молодше 12 років, щойно це буде можливо в Україні? Та що важливо обстежити усім пацієнтам, незалежно від віку, після того, як одужали?

Перебіг COVID-19 у дітей

У більшості випадків ковід у дітей має легкий перебіг, зазначають педіатри. Нежить упродовж кількох днів або незначне підвищення температури — з такими симптомами навіть лікарняний не завжди потрібен.

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"Перенести ковід й мати постковідні ускладнення — це дві великі різниці. Перенести його можна дуже легко, не помітити, й мати дуже серйозні постковідні ускладнення. І ось друге у дітей трапляється часто", — каже педіатриня вищої категорії Ганна Горбань.

А от запобігати ускладненню — неможливо. Навіть цілком здорові діти без супутніх захворювань — у групі ризику.

"Європейські розвинені країни з п'яти років вакцинують дітей. Масово, в обов'язковому порядку. Це в наших інтересах, в інтересах нашого суспільства, в інтересах сімей, в яких живуть діти, у яких є літні дідусі, бабусі", — зазначила Ганна Горбань.

І немовля ризикує захворіти на COVID-19

Найменшому пацієнтові із ковідом педіатрині Ганни Горбань було усього 3 тижні. З високою температурою малюка госпіталізували до інфекційного відділення.

"Пролікувався, побув під наглядом лікарів. Слава богу, здоровенький, живий, ми всі щасливі, ми так переживали", — каже педіатриня.

Тож фахівчиня радить не затягувати із вакцинацією дітей, молодших 12 років, щойно це стане можливим в Україні.

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"Запитай у лікаря"

Про профілактику й лікування ковіду, а також про відновлення після нього, Ганна Горбань розповідала під час прямої трансляції "Запитай у лікаря".

"Після ковіду ми абсолютно радимо всім через два тижні після перенесеної інфекції робити електроенцефалограму і відстежувати один із найважливіших ланцюгів нашого життя — це ланцюг нашої серцево-судинної системи, тому що він дуже часто вражається і можуть бути навіть безсимптомні прояви", — зазначила Ганна Горбань.

Лікарка наголосила, якщо жодних порушень не виявлять — можна повертатися до звичного ритму життя, помірних фізичних навантажень та не нехтувати здоровим харчуванням.

"Це не перший мій візит до Фонду Ріната Ахметова. Я побачила таку активність в соцмережах з приводу першого свого інтерв'ю, що я дуже легко погодилася на друге, тому що я зрозуміла, що це потрібно", — каже Ганна Горбань.

Ефіри за проєктом "Запитай у лікаря" із провідними медиками та науковцями Фонд Ріната Ахметова організовує щотижня. Засновник найвідомішої благодійної організації спрямував на боротьбу із коронавірусом пів мільярда гривень.

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Штам "Омікрон" в Україні

У Києві виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Про це розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

"Це чоловік, йому 41 рік. Хворий звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Його біоматеріали направили до Центру громадського здоров'я на секвенування. Там було встановлено штам вірусу "Омікрон", — розповів санлікар.

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