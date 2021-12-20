Традиция доброты: как самая известная благотворительная организация помогает детям осуществить желания (видео)

Фонд Рината Ахметова не первый год помогает детям окунуться в настоящую предновогоднюю сказку

19 декабря святой Николай раскладывал подарки под подушки детям. Николая Чудотворца уважают за

заботу об обездоленных, больных, сиротах. Именно такими занимается самый известный благотворитель страны. Акция "Ринат Ахметов — детям" — масштабная традиция добра, которая уже более двух десятилетий работает в Украине. Только за последние 14 лет подарки получили около миллиона детей.

Дети, пережившие страшные моменты

Как будто настоящее сокровище они ценят каждый миг счастливого детства. Ведь знают, что так бывает не всегда.

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"Я по ним вижу, что это другая жизнь и им здесь очень хорошо, им здесь нравится. И может они даже не вспомнят о той жизни, котороя была", — говорит воспитанник детского дома семейного типа Криштапов Андрей.

Уже два года Андрей с братиком и сестренкой живут в детском доме семейного типа. Переехали сюда, потому что с родной мамой жить стало невыносимо.

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"У меня мама пила. Приехала соцслужба и забрала меня. Мама не работала, был отчим, но он тоже не работал. Вот так и получалось, что у нас не всегда было что поесть", — рассказывает Андрей Криштапов.

Они быстро повзрослели. Когда сверстники ходили в школу, Андрей спасал от голода себя и младших.

"Я ходил на завод, собирал металл. Завод заброшен. Потом ходил сдавал и шел покупал что-то домой поесть", — вспоминает Андрей Криштапов.

"Четыре годика Игорю и полтора Кристине — он никого не бросил. Он ходил с ними может побирался, может искал кусок хлеба, но он их не бросил", — говорит отец-воспитатель детского дома семейного типа Олег Кисленко.

Выдержать такие испытания судьбы было крайне трудно, вспоминает Андрей. Но любящие братик и сестренка всегда его поддерживали.

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"С такими трудностями мне приходилось столкнуться. Но все равно я был рад, что я жив и то, что у меня есть братик и сестричка. Я не жаловался никак", — рассказал воспитанник детского дома семейного типа Криштапов Андрей.

Жизнь в новой семье изменила все!

К жизни в новой семье привыкли быстро. Особенно радуются, что рядом взрослые, которые дарят тепло. Их называют мамой и папой.

"Они понимают, что их любят, что они нужны", — отметила мать-воспитательница детского дома семейного типа Светлана Кисленко.

"Мы даже в шутку им говорим, что их потеряли в детстве, а сейчас нашли", — говорит отец-воспитатель детского дома семейного типа Олег Кисленко.

В детском доме семейного типа воспитывают одиннадцать мальчиков и девочек.

"У меня мама с папой очень добрые, они в трудную минуту помогают, защищают и любят нас очень сильно", — рассказала воспитанница детского дома семейного типа Валерия Шарамбай.

Важно не только любить, но и готовить детей к взрослой жизни. По-настоящему родительскую

поддержку почувствовала десятилетняя Валерия. Увлеклась игрой на пианино, но впоследствии столкнулась с первыми трудностями.

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"Недавно ей очень тяжело стало и она хотела уже бросить. Говорит, я наверняка не буду играть", — говорит мать-воспитательница детского дома семейного типа Светлана Кисленко.

Тогда мамочка нашла нужные слова.

"Я ей говорила, что трудности всегда в жизни будут. Их надо преодолевать и никогда не надо перед ними сдаваться", — рассказала Светлана Кисленко.

Игре на музыкальном инструменте девочка посвятила уже два года. И есть результат.

Взрослые и дети из дома семейного типа убедились, что в обычной жизни случаются настоящие чудеса. И разве не

чудо, что все они счастливы вместе. А в следующем году семья надеется на пополнение.

"Есть и другие детки, которые также очень жаждут семью, и наши дети это видят, поэтому на этом мы не остановимся", — говорит мать-воспитательница детского дома семейного типа Светлана Кисленко.

Фонда Рината Ахметова меняет жизнь!

Встретить друг друга взрослым и малым помогает Фонд Рината Ахметова. В свое время благотворительная организация способствовала основанию сорока одного детского дома семейного типа. А еще создали портал "Сиротству – нет". За годы его работы более десяти тысяч мальчиков и девочек нашли маму и папу.

"Убежден, чужих детей и чужой беды не бывает. Именно поэтому я помогал и буду помогать тем, кто в этом особенно нуждается, — маленьким и незащищенным", — отметил основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Зимние праздники — время для настоящего чуда. В этом году более ста тысяч подарков получили дети по всей стране. Акции "Ринат Ахметов – детям" уже более двадцати лет.

"За это время более миллиона подарков разъехались, разлетелись, были вручены детям по всей стране. Форма менялась, менялась идея, менялись подарки, но философия оставалась одной и той же — дарить детям накануне Нового года и Рождества поддержку, тепло и заботу", — говорит член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Главное праздничное событие — новогодняя елка, на этот раз в Мариуполе. Уже с первых шагов дети оказываются в сказочном мире. Вместе с другими, здесь новогодние праздники встречают воспитанники семьи Кисленко.

"Я вижу восхищение в их глазах, что они видят такое чудо. Очень удивлены таким большим праздником, который устроил Фонд Рината Ахметова. Спасибо большое", — говорит мать-воспитательница детского дома семейного типа Светлана Кисленко.

Поздравить детей приехал амбассадор Фонда Рината Ахметова, телеведущий канала Украина Игорь Пупков.

"Миссия Фонда Рината Ахметова неоценима. Эти дети понимают, что они нужны, что о них никто не забыл, что у них есть будущее", — отметил амбассадор Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков.

Разнообразные приключения длятся несколько часов. Дети проходят квесты, собирают награды. Ярких впечатлений и подарков – множество.

"Этот праздник нам подарил Ринат Ахметов. Хочу сказать спасибо Ринату Ахметову, что он помогает детям", — выражает слова благодарности воспитанник детского дома семейного типа Анатолий.

"Ринату Ахметову я хочу сказать, что хочу увидеть его, пожать руку, поблагодарить за все это", — говорит воспитанник детского дома семейного типа Алексей.

Акция "Ринат Ахметов – детям" — это настоящая традиция добра и личного участия самого известного благотворителя страны в жизни мальчиков и девочек.

Фонд Рината Ахметова организовал тренинг для новых родителей детей из интерната

В рамках программы "Сиротству — нет!" Фонд Рината Ахметова поддерживает семьи опекунов, приемные семьи и детские дома семейного типа. За 10 лет работы Всеукраинского портала национального усыновления почти 10 тысяч детей обрели семейный уют.

Фонд Рината Ахметова часто организует выездные семинары, на которых родители, взявшие ребенка из интерната, могут узнать много интересной и полезной информации. В частности, родителей-усыновителей учат психологии детей, которые прошли непростой путь, пока попали в семью.

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