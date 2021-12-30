В Египте украинских туристов не заселяли в отель несмотря на оплаченные номера (видео)

В заведении заявили, что у них нет мест, хотя других иностранцев заселяли

Скандал на популярном курорте. Более 20 украинских туристов, которые вечером прилетели на отдых в Египет, не смогли попасть в отель. Администрация отказалась их заселять. Многие из них были с маленькими детьми. Где ночевали и как не попасть в такую ситуацию? Знает корреспондент "Сегодня" Владислав Паливода.

Проблемы с поселением

Вместо отдыха после перелета украинцы требуют заселить их в один из отелей в Египте, куда приехали отмечать Новый год. Работники отеля говорят, что свободных комнат нет.

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Дмитрий приобрел путевку в Египет месяц назад. За семью оплатил около 70 тысяч гривен. Но предоставлять номер в гостинице ему отказались. И таких туристов было более двадцати и с маленькими детьми тоже.

"Мы начали возмущаться по этому вопросу, требовать заселить нас в отель, на что они сказали, что у нас овербукинг. Это продолжалось около нескольких часов, они сказали, что овербукинг, но параллельно продолжали селить немцев, англичан", — рассказывает житель Днепра Дмитрий Митасов.

Зато администрация отеля предложила украинцам заселиться в соседний отель, намного дешевле и менее комфортабельный, мол, это всего на несколько дней. Туристы с этим не соглашаются. Ночь на ногах, многочисленные скандалы и администрация отеля, лишь под утро, таки находит свободные комнаты.

"Выбрали отель, прилетели на Новый год провести под пальмами его, и в первый день так испортили настроение", — жалуется Дмитрий.

Туроператор исчез

Туроператор на связь с путешественниками до сих пор не вышел. Мы отправили ему официальный запрос и тоже ответа не получили. Во Всеукраинском союзе туристических операторов говорят, такие случаи случаются по двум причинам. Или виноват отель, потому что продал больше путевок, чем имел свободных номеров, или же мошенничество.

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"Наш украинский туроператор, который отправлял этих людей, должен сделать все возможное, чтобы люди не испортили себе отдых. Предоставить им подобную услугу, подобной категории в другом отеле, и те туроператоры, которые работают профессионально, могут это сделать и делают все возможное", — отметил председатель всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Компенсация

Если же заселяют в отель классом ниже — можно и нужно требовать компенсации. Это уже говорят юристы. Но для этого следует фиксировать на видео все, что происходит, и требовать от отеля документ об официальном отказе.

"В случае, когда человек переехал в другой отель, то фактически надо также зафиксировать, что он проживал в другом отеле, взять соответствующую справку о стоимости проживания в другом отеле, и в дальнейшем после прибытия в Украину обращаться с заявлениями о компенсации разницы, которая возникла", — рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Кроме этого, можно получить моральную компенсацию — до 100 тысяч гривен, даже если номер таки нашли после длительных скандалов. Но для этого тоже должны быть доказательства того, что во время заселения действительно возникли проблемы.

Когда лучше не ехать за границу?

Сейчас в мире продолжают выявлять случаи штамма "Омикрон". Туристам советуют отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса в случае, если:

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вы чувствуете слабость;

не прошли полный курс вакцинации;

относитесь к группе риска тяжелого течения COVID-19, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями;

нет данных о перенесенной коронавирусной болезни.

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