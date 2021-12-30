В Єгипті українських туристів не заселяли в готель попри оплачені номери (відео)

В закладі заявили, що в них немає місць, хоча інших іноземців заселяли

Скандал на популярному курорті. Понад 20 українських туристів, які ввечері прилетіли на відпочинок до Єгипту, не змогли потрапити в готель. Адміністрація відмовилася їх заселяти. Чимало з них були з маленькими дітьми. Де ночували та як не втрапити у таку ситуацію? Знає кореспондент "Сьогодні" Владислав Паливода.

Проблеми з поселенням

Замість відпочивати після перельоту українці вимагають заселити їх в один з готелів в Єгипті, куди приїхали відзначати Новий рік. Працівники готелю кажуть, що вільних кімнат — немає.

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Дмитро придбав путівку до Єгипту місяць тому. За родину сплатив близько 70 тисяч гривень. Але надавати номер у готелі йому відмовилися. І таких туристів було понад двадцятеро і з маленькими дітьми теж.

"Ми почали обурюватися з цього питання, вимагати заселити нас в готель, на що вони сказали, що у нас овербукінг. Це тривало близько декількох годин, вони сказали, що овербукінг, але паралельно продовжували селити німців, англійців", — розповідає житель Дніпра Дмитро Мітасов.

Натомість адміністрація готелю запропонувала українцям заселитися у сусідній готель, набагато дешевший та менш комфортабельний, мовляв, це лише на кілька днів. Туристи із цим не погоджуються. Ніч на ногах, численні скандали і адміністрація готелю, лише під ранок, таки знаходить вільні кімнати.

"Вибрали готель, прилетіли на Новий рік, провести під пальмами його, і в перший день так зіпсували настрій", — скаржиться Дмитро.

Туроператор зник

Туроператор на зв'язок із мандрівниками і досі не вийшов. Ми відправили йому офіційний запит і теж відповіді не отримали. У всеукраїнській спілці туристичних операторів кажуть, такі випадки трапляються з двох причин. Або винен готель, бо продав більше путівок, аніж мав вільних номерів, або ж шахрайство.

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"Наш український туроператор, який відправляв цих людей, має зробити все можливе, щоб люди не зіпсували собі відпочинок. Надати їм подібну послугу, подібної категорії в іншому готелі, і ті туроператори, які працюють професійно, можуть це зробити і роблять все можливе", — зазначив голова всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Компенсація

Якщо ж заселяють у готель класом нижче — можна і потрібно вимагати компенсації. Це вже кажуть юристи. Але для цього слід фіксувати на відео все, що відбувається, та вимагати від готелю документ про офіційну відмову.

"У разі, коли особа переїхала в інший готель, то фактично треба також зафіксувати, що вона проживала в іншому готелі, взяти відповідну довідку про вартість проживання в іншому готелі, і надалі після прибуття в Україну звертатися із заявами щодо компенсації різниці, яка виникла", — розповів адвокат Ростислав Кравець.

Крім цього, можна отримати моральну компенсацію — до 100 тисяч гривень, навіть, якщо номер таки знайшли після тривалих скандалів. Але для цього теж мають бути докази того, що під час заселення дійсно виникли проблеми.

Коли краще не їхати за кордон?

Нині у світі продовжують виявляти випадки штаму "Омікрон". Туристам радять відкласти поїздки у регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу у разі, якщо:

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