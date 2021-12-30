В Херсоне женщина пыталась достать из дерева кота, однако сама застряла на высоте (видео)

Полезла спасать кота – и пришлось спасать и ее, и кота. Херсонка, чтобы помочь дворовому коту Рижому слезть с дерева, который несколько дней просидел там, одолела 5-метровый столб дерева. Правда, чтобы слезть — уже обоим понадобилась помощь. "Сегодня" нашли героев этой истории. Наша корреспондентка Анжела Слободян узнавала детали.
Четыре дня на дереве
Застрял на дереве и в испуге четыре дня без воды и еды там просидел. Дворового рыжего кота здешние постояльцы пытались снять с дерева, да зря.
Горожане бросили призыв во все группы по спасению рыжего. Аварийщикам, спасателям, альпинистам, коммунальщикам. Но никто из этих служб так и не приехал. Да и кот был несокрушим, пока...
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"Девушка подошла. Я говорю, Да не лезьте, все-таки дерево. И снег тогда был большой. Она говорит ничего со мной не случится и полезла", — рассказывает жительница Херсона Алена.
Анна рассказала, что ей было страшно лезть на дерево. Героиней быть не предпочла. Искала на самом деле своего пропавшего кота, а наткнулась на чужого.
"Он когда пришел ко мне на руки, то весь дрожал. Он мурчал, ко мне прижимался, грелся, и мы с ним вместе грелись, как воробьи. Это было трогательно", — говорит спасительница рыжего Анна Скабицкая.
Сама застряла на дереве
Залезть — залезла, а вот спуститься уже не смогла с котом.
"Я понимала, что слезть сама я смогу, но с ним на руках я уже не смогла бы. Плюс я тоже была в стрессе, как и кот. Я говорю звоните в ГСЧС", — рассказывает Анна.
Спасательная операция
Всю спасательную операцию снимала тамошняя жительница Ирина.
"Сначала кота спустили в корзине, потом меня по лестнице. По лестнице было страшнее спускаться, потому что я замерзла и, честно говоря, получила стресс", — говорит спасительница кота.
А вот рыжий спускаться не слишком хотел. Спасительницу еще и укусил.
"Он испугался, когда я начала его вместе с сотрудником ГСЧС сажать в корзину. К сожалению, я получила травму геройскую", — рассказывает Анна.
Как кот живет сейчас?
На обед — свеженькая рыба. Героя спасательной приключения Рыжего — мы нашли в подвале многоэтажки.
Жительница Херсона Надежда Алексеевна подкармливает его и еще нескольких дворовых котов. Говорит, рыжий — новенький, его три месяца назад перевезли с дачи. Поэтому не со всеми четырехлапими ладит.
А вот своего кота Анна так и не нашла. Она надеется, что его тоже кто-то спасет.
Спасение кошки в Харькове
В Харькове на станции метро "Армейская" спасли кошку. На место вызвали полицейских, которые придумали как безопасно достать животное с рельсов метро.
Для того чтобы без лишних усилий спасти кошку, сачок соединили со шваброй, туда насыпали корм, и приманка сработала. Животное забежало прямо в сетку, потом его достали.
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