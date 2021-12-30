У Херсоні жінка намагалася дістати з дерева кота, однак сама застряла на висоті (відео)

Обох довелося діставати працівникам ДСНС

Полізла рятувати кота – та довелось рятувати і її, і кота. Херсонка, аби допомогти дворовому коту Рижому злізти з дерева, який декілька днів просидів там, здолала 5-метровый стовп дерева. Щоправда, аби злізти — вже обом знадобилася допомога. "Сьогодні" знайшли героїв цієї історії. Наша кореспондентка Анжела Слободян дізнавалася деталі.

Чотири дні на дереві

Застряг на дереві і у переляку чотири дні без води та їжі там просидів. Дворового Рижого кота тутешні пожильці намагалися зняти з дерева, та даремно.

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Містяни кинули заклик в усі групи щодо порятунку рудого. Аварійникам, рятувальникам, альпіністам, комунальникам. Але ніхто з цих служб так і не приїхав. Та й кіт був незламний, допоки...

"Дівчина підійшла. Я кажу, та не лізьте, все-таки дерево. І сніг тоді був великий. Вона каже нічого зі мною не станеться і полізла", — розповідає жителька Херсона Альона.

Анна розповіла, що їй було страшно лізти на дерево. Героїнею бути не воліла. Шукала насправді свого зниклого кота, а натрапила на чужого.

"Він коли прийшов до мене на руки, то весь тремтів. Він мурчав, до мене притискався, грівся, і ми з ним разом грілися, як горобці. Це було зворушливо", — каже рятівниця Рижого Анна Скабіцька.

Сама застряла на дереві

Залізти — залізла, а от спуститися вже не могла з котом.

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"Я розуміла, що злізти сама я зможу, але з ним би на руках я вже не змогла б. Плюс я теж була в стресі, як і кіт. Я кажу телефонуйте в ДСНС", — розповідає Анна.

Рятувальна операція

Усю рятувальну операцію фільмувала тамтешня мешканка Ірина.

"Спочатку кота спустили в кошику, потім мене по сходах. По сходах було страшніше спускатися, тому що я замерзла і,

чесно кажучи, отримала стрес", — каже рятівниця кота.

А от Рудий спускатися не надто хотів. Рятівницю ще й вкусив.

"Він злякався, коли я почала його разом зі співробітником ДСНС садити в кошик. На жаль, я отримала травму геройську", — розповідає Анна.

Як кіт живе зараз?

На обід – свіженька риба. Героя рятувальної пригоди — Рудого — ми знайшли у підвалі багатоповерхівки.

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Мешканка Херсона Надія Олексіївна підгодовує його та ще кількох дворових котів. Каже, Рудий — новенький, його три місяці тому перевезли з дачі. Тож не з усіма чотирилапими знаходить спільну мову.

А от кота Анни так і не знайшли. Вона сподівається, що його теж хтось врятує.

Порятунок кішки у Харкові

У Харкові на станції метро "Армійська" врятували кішку. На місце викликали поліцейських, які придумали як безпечно дістати тварину з рейок метро.

Для того, щоб без зайвих зусиль врятувати кішку, сачок з'єднали зі шваброю, туди насипали корм і приманка спрацювала. Тварина забігла прямо в сіті, потім її дістали.