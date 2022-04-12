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"Зверски замученные": в Буче нашли 403 тела жителей – мэр

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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12 апреля, 17:36
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В настоящее время в городе соответствующие службы занимаются восстановлением инфраструктуры и поиском других жителей
Анатолий Федорук о ситуации в Буче
Анатолий Федорук о ситуации в Буче / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками. В городе продолжают работать саперы.

Об этом он сказал во время брифинга.

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"Есть 403 тела, зверски замученные, убитые. Проходят процедуры, соответственно, проводят их компетентные органы под пристальным вниманием средств массовой информации и международных экспертов, которые в рамках действующего законодательства, сотрудничают с украинскими уполномоченными органами. Сегодня в 10 часов начали открытие второй могилы массового захоронения – 56 тел, плюс 4 частные могилы", – сообщил мэр Бучи.

Он добавил, что в городе продолжают работать саперы. В частности, по лесополосам и лесам.

"Надеемся, кто пропал без вести все же живы, но скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места", – отметил Федорук.

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Он добавил, что в настоящее время в городе соответствующие службы занимаются восстановлением инфраструктуры.

Зверства оккупантов под Киевом

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Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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