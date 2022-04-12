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"По-звірячому замучені": у Бучі знайшли 403 тіла жителів – мер

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 квітня, 17:36
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Наразі у місті відповідні служби займаються відновленням інфраструктури та пошуком інших мешканців
Анатолій Федорук про ситуацію у Бучі
Анатолій Федорук про ситуацію у Бучі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що у місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами. У місті продовжують працювати сапери.

Про це він сказав під час брифінгу.

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"Є 403 тіла, по-звірячому замучені, убиті. Проходять процедури, відповідно, проводять їх компетентні органи під пильною увагою засобів масової інформації та міжнародних експертів, які в рамках чинного законодавства, співпрацюють з українськими уповноваженими органами. Сьогодні о 10:00 розпочали відкриття другої могили масового поховання 56 тіл, плюс чотири приватні могили", – повідомив мер Бучі.

Він додав, що у місті продовжують працювати сапери. Зокрема, по лісосмугах та лісах.

"Сподіваємося, хто зник безвісти, все ж таки живі, але, швидше за все, тіла знайдемо між населеними пунктами. Жителі бачили, як їх вивозили в ці місця", – зазначив Федорук.

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Він додав, що нині у місті відповідні служби займаються відновленням інфраструктури.

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