"По-звірячому замучені": у Бучі знайшли 403 тіла жителів – мер

Наразі у місті відповідні служби займаються відновленням інфраструктури та пошуком інших мешканців

Анатолій Федорук про ситуацію у Бучі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що у місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами. У місті продовжують працювати сапери.

Про це він сказав під час брифінгу.

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"Є 403 тіла, по-звірячому замучені, убиті. Проходять процедури, відповідно, проводять їх компетентні органи під пильною увагою засобів масової інформації та міжнародних експертів, які в рамках чинного законодавства, співпрацюють з українськими уповноваженими органами. Сьогодні о 10:00 розпочали відкриття другої могили масового поховання – 56 тіл, плюс чотири приватні могили", – повідомив мер Бучі.

Він додав, що у місті продовжують працювати сапери. Зокрема, по лісосмугах та лісах.

"Сподіваємося, хто зник безвісти, все ж таки живі, але, швидше за все, тіла знайдемо між населеними пунктами. Жителі бачили, як їх вивозили в ці місця", – зазначив Федорук.

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Він додав, що нині у місті відповідні служби займаються відновленням інфраструктури.

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