"По-звірячому замучені": у Бучі знайшли 403 тіла жителів – мер

Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що у місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами. У місті продовжують працювати сапери.
Про це він сказав під час брифінгу.
"Є 403 тіла, по-звірячому замучені, убиті. Проходять процедури, відповідно, проводять їх компетентні органи під пильною увагою засобів масової інформації та міжнародних експертів, які в рамках чинного законодавства, співпрацюють з українськими уповноваженими органами. Сьогодні о 10:00 розпочали відкриття другої могили масового поховання – 56 тіл, плюс чотири приватні могили", – повідомив мер Бучі.
Він додав, що у місті продовжують працювати сапери. Зокрема, по лісосмугах та лісах.
"Сподіваємося, хто зник безвісти, все ж таки живі, але, швидше за все, тіла знайдемо між населеними пунктами. Жителі бачили, як їх вивозили в ці місця", – зазначив Федорук.
Він додав, що нині у місті відповідні служби займаються відновленням інфраструктури.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким на вигляд років по 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- До того ж, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.