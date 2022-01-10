Штучне подорожчання? Чому та на скільки в Україні виросли ціни на продукти

Українці витрачають майже половини своєї зарплати на їжу. І це не тому, що ми багато їмо, а тому, що ціни на харчі зростають буквально чи не щодня.

"Сьогодні" з'ясовували, наскільки та чому подорожчали продукти.

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Киянка Наталя скаржиться, що купила два курячих філе. Вага м'яса склала 800 грам, а заплатила вона за них 90 гривень.

"Дорого, якщо враховувати, що це лише на один раз поїсти сім'ї сісти, то сильно не розженешся", – каже жінка.

Подорожчали і яйця. Порівняно з минулим роком вони подорожчали у два рази. А для гаманця Наталі це – зависокий стрибок.

"Ось у мене двоє дітей, ми яйця вживаємо, як мінімум, три яйця, по одному яйцю на день на людину, на бюджеті це позначиться",- каже Наталя.

Цукор та олія, також, виросли у ціні. Продавець розповіла, що ціна піднялась майже у три рази. А офіційно за рік вся їжа в країні здорожчала на 11%.

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Держстат повідомляє, що овочі подешевшали, проте продавці з такої статистики сміються.

"От морквина десь на 5 гривень вона подорожчала. Була 15, так само і буряк, цибуля – ось це все десь на 5 гривень подорожчало. Картопля як була, так і є", – каже продавець овочів.

А продавчиня Ірина Євтушенко бідкається – дорожче закуповують, то й збувають дорожче. І цей рік був урожайним.

"Цього року виросли ціни, більші, ніж у тому році. Дорожче, все піднялося. Швидше за все штучно, урожай начебто є всього. Хтось, мабуть, заробити хоче", – каже вона.

Цей "хтось" – це українські агрохолдинги, – пояснюють експерти. Вони сировину продають і за кордон, і в Україні. Але що там, що тут ціни встановлюють приблизно однакові.

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"Ці агрохолдинги вони в основному експортери. Якщо ціна тримається високана світових ринках, вони звичайно виставляють таку ж ціну і тут, всередині країни", – каже кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Таким чином, ціни на продукти суттєво перевищують рівень доходів населення. От і виходить, що кожна українська родина проїдає 41% свого бюджету.

"Ви отримуєте українську зарплату при якихось середньо-світових цінах на продукти харчування за урахуванням логістики", – каже економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукурудза.

Надприбутки українських агрохолдингів фінансує і сама держава. Бо з них стягають менші податки.

"Агрохолдинги тріумфують зараз і заробляють дуже багато. Мають низку пільг із податків, підтримку від держави. Вони диктують ціни, вони користуються хвилею попиту і справді зараз уже можна говорити про надприбутки", – каже політолог Кирило Сазонов.

Нині до розцінок від кількох агрохолдингів узявся антимонопольний комітет. Розслідують, чому такі високі. Поки, щоправда, лише на цукор, який за рік додав найбільше – 65,6%.

Почім купуватимемо їжу 2022-го – експерти прогнозувати не беруться. Бо ж окрім невгамовних апетитів агрохолдингів, на ціни може вплинути і світова енергетична криза. Тож і виробництво харчів може подорожчати.

У Польщі продукти дешевші

Харчові продукти в Україні коштують на 8% дорожче, ніж у сусідній Польщі, куди наші співвітчизники їздять масово на заробітки.

"Ми взяли 24 харчові продукти, які входять до соціально значущого пакета для українців, і порахували, скільки такий самий набір коштуватиме у Польщі", – пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Економіст назвав кілька факторів, що впливають на різницю вартості однакових продуктів у двох країнах.

Раніше ми повідомляли, що під час зимових свят в Україні зріс попит на свинину, відповідно, злетіли і ціни. Вона коштує у супермаркетах від 113 до 130 грн.

Нагадаємо, що в Україні продовжується новорічний ріст цін на овочі. З початку 2022 року найбільше подорожчали пекінська та цвітна капуста. Високі ціна на ринку і на моркву.