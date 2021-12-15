Музей "Голоси мирних" продовжує збирати історії свідків війни на Донбасі (відео)

Ми й далі розповідаємо про перший день війни очима тих, кого вона зачепила особисто. Страшними спогадами у конкурсі есе "Один день" діляться самовидці подій на сході. Майже дві тисячі школярів із чотирьох областей України надіслали свої емоційні роботи. Найкращі автори отримують заслужені подарунки.

Історія Дмитра

Попри те, що покинув Донецьк понад сім років тому, Дмитро і досі сумує за рідним містом.

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"Для мене це асоціація з шахтарями, кургани, ти дивишся на них — у тебе прямо мурашки по шкірі. І пісні всі Донецькі дуже атмосферні, дуже важливе значення для мене мають", — каже переселенець Дмитро Жургур.

До Харкова Дмитро із сім'єю переїхав через війну. Вже тут не стало його бабусі. Людини, яка була поруч усе життя, з якою були дуже теплі й близькі стосунки.

"Та людина, яка кожен день знаходиться з тобою, і раптом вона захворіла серйозно. Стресів було багато, і з переїздом, тим більше вона там все своє життя прожила, я думаю, це вплинуло дуже", — розповідає Дмитро Жургур.

На хлопця також вплинули події у рідному місті. На все життя запам'ятався один день.

"Був один день, який я дуже добре запам'ятав, і в який я зрозумів, що це війна. Ми заїхали з татом на заправку, я сидів в машині сам, і тут як бабахнуло, як гримнуло. Я відразу впав у машині", — згадує Дмитро Жургур.

Участь у конкурсі есе

Щоби поділитися спогадами хлопець взяв участь у конкурсі есе "Один день" від Фонду Ріната Ахметова. І — став призером!

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"Свою історію, яку він виклав в есе — це, звичайно, його жива рана, і сподіваємось, що цей посил знайде відгук в серцях інших людей і членів журі, зокрема", — каже вчителька Дмитра Юлія Радченко.

Призерам — подарунки!

Майже з двох тисяч робіт старшокласників журі відібрало 24. Їхніх авторів заохотили цінними призами.

"Він дуже тішився презенту від Фонда Ріната Ахметова, але сказав мені по секрету, що він це робив не заради призу, він це робив заради того, аби світ дізнався його історію. Цей флешмоб "Один день" він потрапив в ціль", — зазначив амбасадор Фонду Ріната Ахметова Максим Сікора.

"Голоси мирних"

Спогади Дмитра увійдуть до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це єдина унікальна платформа зі збору історій тих, хто бачив війну на власні очі.

"Я дуже радий, що особисто мене приїхали привітати, для мене це величезна честь. Я хочу подякувати Фонду Ріната Ахметова. Він робить дуже багато для людей, і не тільки дає можливість писати, а ще й призами нагороджує, що дуже приємно", — каже переселенець Дмитро Жургур.

Допомога людям

Від початку бойових дій на Донбасі фонд допоміг вижити 3,5 мільйонам людей. Завдяки програмі "Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова" вдалося уникнути гуманітарної катастрофи.

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Надважливий проєкт

Музей Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" – це проєкт світового масштабу. Фонд планує зібрати 100 000 свідчень мирних жителів Донбасу до 2025 року.

"Це загальна картина дуже важлива для нас не тільки як для фонду, але і для країни в цілому. Тому що з цих свідчень потроху формується колективна пам'ять", — підкреслила членкиня наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

Запобігання гуманітарній катастрофі на Донбасі завдяки роботі Фонду Ріната Ахметова також увійде в історію подолання подій на сході країни, врятувавши понад мільйон людей.

"Проєкт "Голоси мирних" — це проєкт про важливі моменти історії тих людей, які зіткнулися з війною особисто. Це проєкт про думки, про почуття, про які не потрібно забувати в жодному разі", — наголосила жителька Авдіївки Оксана Борисова.

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