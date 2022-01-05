Допомога триває: Фонд Ріната Ахметова допоміг багатодітній родині зі сходу України (відео)

Родина Нікішових стала багатодітною під час війни. Тепер виховують чотирьох дітей і кажуть: найдорожче, що мають — те, що вони є одне в одного.

Війна змінила життя

Переселенці з Макіївки — Юлія і Родіон від початку бойових дій живуть у Слов'янську.

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"Діти — моє все життя, моє щастя. Навіть якщо у мене немає нічого, зате у мене є діти", — каже переселенка з Макіївки Юлія Нікішова.

"Ще до весілля я завжди знав, що у мене буде багато дітей. Я сам з багатодітної сім'ї, нас троє було. Велика сім'я — це весело", — зазначив переселенець із Макіївки Родіон Нікішов.

Війна докорінно змінила життя родини в чотирнадцятому році. Тоді постріли лунали біля будинку батьків Нікішових.

"Було страшно. Літали літаки. Були обстріли недалеко в селища сусіднього", — розповідає переселенка з Макіївки Юлія Нікішова.

Зону бойових дій довелося покинути

У підвалах Юлія ховалася вагітною. Тоді у двадцять один рік чекала на другу дитину. Серце матері підказало — треба терміново покинути зону бойових дій. Сум за рідними людьми та місцями, де народилися, не полишає вже вісім років. Бабусі та дідусі не можуть побачитися з онуками. Юля і Родіон не приховують, що тяжко. Чоловік кожні три місяці на заробітках.

"Ми постаємо перед труднощами в плані матеріальних речей. Їх багато, кожному треба якусь одежу", — каже переселенець із Макіївки Родіон Нікішов.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

Нещодавно довелося змінити трикімнатну орендовану квартиру на двокімнатну. Дорого. Але оптимізму сім'я не втрачає, бо допомагають небайдужі. У Макіївці Нікішови отримували набори виживання від Фонду Ріната Ахметова. А влітку 2021 син Марк завдяки Фонду відпочив у літньому таборі. До новорічних свят у межах акції "Рінат Ахметов — дітям" малечу привітали подарунками.

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"Для мене це дуже приємно, що не забувають за діток, вітають їх. Я хочу подякувати Фонду Ріната Ахметова за увагу, за подарунки для діток. Вони були дуже раді", — розповідає переселенка з Макіївки Юлія Нікішова.

Цього року подарунки та привітання від Ріната Ахметова отримали майже 100 000 дітей.

"Мені дуже приємно, що Фонд Ріната Ахметова нас привітав, побажавши щастя і здоров'я. Я дуже рада. Дякую", — каже донька Юлії та Родіона Вікторія Нікішова.

Традиція допомагати

Фонд Ріната Ахметова традиційно найпершим в Україні розпочав естафету новорічних привітань і подарунків. Акція "Рінат Ахметов – дітям" – особиста ініціатива Ріната Ахметова. Цій традиції вже понад 20 років. Тільки за останні 14 років дарунки від Ріната Ахметова отримали майже 1 000 000 дітей.

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