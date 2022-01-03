Дива трапляються: як живе дівчинка, якій врятував життя Фонд Ріната Ахметова (відео)

Дитина перенесла складну операцію, однак тепер її життя нічого не загрожує

Дива трапляються! Особливо, коли заповітне бажання — стати здоровою. Так сталося з Софією Ніловою з Луганщини. Колись її подарували здорове серце. А тепер дівчинка радіє сюрпризам.

Диво для Софії

Вона схожа на казкову принцесу та кожне її "па" — свідчення того, що дива трапляються. Чотири роки тому маленька Соня не могла без задухи гуляти й пів години.

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"Сумний кінець очікував. Якесь навантаження, якесь переживання. Якісь важкі емоції для дитини могли призвести до смерті", — розповідає жителька Рубіжного Олена Нілова.

Через вроджену ваду серця Соня не мала повноцінного дитинства. Але зараз дівчинка й малює, й танцює, і завжди в доброму гуморі. Адже обидва сердечка — її та мами — у спокої.

"Я дуже рада, що мене вилікували. Я тепер можу і бігати, і стрибати", — каже жителька Рубіжного Софія Нілова.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

Дівчинку прооперували у Києві. Дорогий оклюдер тоді надав Фонд Ріната Ахметова.

"Він єдиний, хто простягнув нам руку допомоги. Це дива. У 2022 році мені б хотілося, щоб всі були здорові. Щоб усі були багаті, щоб раділи життю", — зазначила жителька Рубіжного Олена Нілова.

Дітей, що пережили такі операції, Софія називає сміливими, як вона сама.

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"Операція потрібна, її потрібно пережити, але потім краще буде", — каже жителька Рубіжного Софія Нілова.

"Багатьом потрібна допомога, і не всі можуть собі дозволити її надати своїй же дитині. А жити хочеться", — зазначила мама Софії Олена Нілова.

Цього року дівчинка із мамою прикрасили помешкання по-особливому, адже до них завітали гості. Фонд Ріната Ахметова не полишає своїх підопічних та на Новорічні свята вкотре привітав Соню подарунками.

"Це словами не передати, як ми вдячні. Його участь у нашому житті — це порятунок моєї дитини. Щиро дякую", — каже Олена Нілова.

Традиція допомагати

Фонд Ріната Ахметова традиційно найпершим в Україні розпочав естафету новорічних привітань і подарунків. Акція "Рінат Ахметов – дітям" – особиста ініціатива Ріната Ахметова. Цій традиції вже понад 20 років. Тільки за останні 14 років дарунки від Ріната Ахметова отримали майже 1 000 000 дітей.

"Це пам'ять на все життя. І хочеться побажати і Рінату Ахметову, і його фонду процвітання. Спасибі, що не забуває про всіх дітей", — зазначила Олена Нілова.

У новому році Софія всім бажає здоров'я, а ще бажає для себе навчитися вишивати бісером.

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