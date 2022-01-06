"Сирітству — ні!": сім'я із Чернігова усиновила дітей попри складні діагнози (відео)

Двох синів їм замало! Тож родина Сєнцових з Чернігова вирішила вдочерити ще двох сестричок. А згодом — забрати з сиротинця ще одну крихітку. Купа складних дитячих діагнозів усиновителів не зупинила. Навпаки — подружжя домоглося неймовірних результатів. Навіть лікарі дивуються.

Велика родина

Аби дістатися найближчого парку, Сєнцовим потрібен мікроавтобус. Бо родина, іронізує подружжя, збільшується занадто швидко.

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Максим та Євгенія вже мали двох рідних синів, коли побачили фото та відео сестричок на порталі "Сирітству — ні!" Фонду Ріната Ахметова. Одного погляду вистачило, аби вирушити за дівчатами до дитбудинку. Та у службі у справах дітей спочатку відмовляли від усиновлення.

"Спочатку про Ніколь було, що вона не зможе ходити та говорити. І взагалі нічого не зможе, і не факт, що виживе", — каже усиновителька Євгенія Сєнцова.

Хвороби зникли

Попереджали про складні діагнози. Це була прискіплива, але необхідна перевірка потенційних усиновителів, яку вони пройшли блискуче!

"Нам просто кажуть: "І навіщо вам ці дівчатка, у них стільки діагнозів. Ось у нас хлопчики хороші є. Будуть у вас п'ять хлопців". Я кажу ні. Приводять дівчинку, вона переді мною стає і дивиться на мене, я дивлюся на неї й розумію: все, у мене є донька. Ви мені можете нічого не читати, нічого не розповідати. Дайте, я її забираю, їду, і все", — розповідає усиновитель Максим Сєнцов.

Адаптувалися дівчата тяжко. Молодша Ніколь навіть не бавилася іграшками, бо не вміла! Старша Ангеліна боялася лишатися на самоті. Та за рік настав час вже дивуватися лікарям, вчителям і логопедам. У батьківській любові потонула і більшість хвороб.

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"Взагалі, дитина, вона в дитячому будинку коли живе, вона заморожується морально, ментально. І багато хвороб вилазять просто через цю заморозку", — каже усиновитель Максим Сєнцов.

Вероніку, третю доньку, Сєнцови теж побачили на Всеукраїнському порталі національного усиновлення. Тепер не уявляють — як жили без неї раніше.

"Сирітству — ні!"

Завдяки сайту, створеному Фондом Ріната Ахметова, вже понад 10 тисяч сиріт опинилися у родинах!

"Це неоціненний внесок у боротьбу з сирітством, з сирітством взагалі, як явищем", — зазначив усиновитель Максим Сєнцов.

"Для кожного з нас там є дитина. Просто ви її ще не знайшли", — каже усиновителька Євгенія Сєнцова.

Сєнцови не виключають появи в родині шостої дитини. Тож цілком можливо, на різдвяній фотогірлянді з’явиться ще одне щасливе обличчя.

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