Сирітству — ні! Завдяки порталу з усиновлення понад 10 тисяч дітей знайшли собі сім'ї

Завдяки сайту щодня діти стають частиною нових родин

Понад чотири тисячі дітей в Україні — круглі сироти! Побачити, які вони, чим захоплюються, а головне — змінити їхню долю здатен кожен із нас. Достатньо завітати на Всеукраїнський портал національного усиновлення "Сирітству – ні!" Фонду Ріната Ахметова. Тільки уявіть: завдяки сайту майже щодня троє діток знаходять батьків! І так вже 12 років. Через портал щастя у нових сім'ях здобули вже понад 10 тисяч дітей!

Усиновлення творить справжні дива!

Одинадцятирічна Кіра поки не усвідомлює, що саме завдяки їй народилася велика родина Данилюків.

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"Ми в шлюбі були 10 років. Надіялися, що у нас з'явиться дитина. Дуже чекали, але так сталося в нашому житті, що не давав Господь нам дитинку", — розповідає усиновителька Лілія Данилюк.

Лілія із чоловіком роками лікувалися. Та коли і медицина не допомогла — змирилися. Вирішили — візьмуть сироту. У 2013 році почали пошуки дитини.

"Коли я була в Луцьку на навчанні нам озвучили, що є "Сирітству — ні!", що є база діток на усиновлення. Як сказати? Коли я вперше зайшла на цей сайт я просто перші дві доби плакала", — каже усиновителька Лілія Данилюк.

Саме тут, на Всеукраїнському порталі національного усиновлення серед тисяч дитячих облич Лілія знайшла маленьку Кіру з Дніпра. Та під час першої зустрічі дівчинка злякалася незнайомців, розплакалася. Так буває, якщо дитина зростає в закладі. Однак подружжя не відступилося.

"Перший контакт важливий, тобто нам не дадуть дозвіл на усиновлення, якщо не буде встановлено цей контакт. Але переживання розвіялися тоді, коли ми покликали її. І вихователь сказала їй: Кіра, мама твоя прийшла! І ми стояли за дверима. Ми чули як ці ноженята біжать. І вона казала: Мама! На руки, обійняла", — ділиться спогадами усиновителька Лілія Данилюк.

Нарешті Кіру забрали з дитбудинку. Стали лікувати. Бо дівчинка мала одразу кілька діагнозів. Згодом дитина одужала. А коли подорослішала, почала наполегливо просити: народити сестричок.

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"Коли я ходила в школу і там розказували про братиків та сестричок, то мені не було про кого розказувати", — каже донька Лілії та Миколи Данилюків Кіра Данилюк.

Родина збільшилась

Згодом у родині з’явилися Мілана і Соня.

"Їх забрали з сім’ї, де їх били. У Мілани була зламана ключиця через батька, а Соня у нас не розмовляла взагалі", — згадує усиновителька Лілія Данилюк.

Коли сестри тільки почали звикати до родини та адаптуватися — сталася біда. Лілії прооперували нирку. Та краще жінка не почувалася. Усиновителька ніби згасала на очах. Тоді подумали про найгірше: повернувся рак. Адже жінка, ще задовго до усиновлення дівчаток, лікувала онкологію.

"Я злякалася, тому що симптоматика дуже схожа! Мені було не добре, я не знала, що зі мною робиться. Чоловік каже, давай на УЗІ", — розповідає жінка.

Тривожний період життя виявився щастям

З важким серцем Лілія вирушила на обстеження. Діагноз, який почула, приголомшив. Жінка думала, що у неї виявили пухлину, однак ні! Вона була вагітна!

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Тепер сестри постійно сперечаються: хто няньчитиме маленького Нестора. Найбільше за дітьми сумує голова родини. Микола проводить багато часу у відрядженні.

"Для мене народження сина — це велике чудо. Якби не ті дітки, яких ми всиновили, Нестора не було б", — каже Лілія Данилюк.

Понад 10 тисяч дітей знайшли свою родину

Таких дивовижних історій за 12 років, що існує портал, чимало, кажуть у Фонді Ріната Ахметова. Завдяки сайту та однойменній програмі вже понад 10 000 сиріт здобули щастя у нових сім'ях.

"Нас так привчили до того, що діти – це наше майбутнє, що ми дійсно в це повірили. Але це не так. Діти – це наше сьогодення, і за майбутнє, їхнє майбутнє, відповідаємо ми", — зазначив засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

Фонд сприяв створенню сорока одного дитячого будинку сімейного типу. І вони взяли на виховання майже пів тисячі дітей по всій країні.

"Портал "Сирітству — ні!" розпочав роботу 9 грудня 2009 року в рамках програми "Рінат Ахметов — дітям. Сирітству — ні!". Він став міцним містком, який допомагає дітям та їхнім майбутнім батькам зустріти один одного. Сьогодні програма і портал — лідери національного усиновлення", — каже головна директорка програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

Завдяки порталу, табуйована тема сирітства стала популярною в українському суспільстві, — каже відомий тренер та психолог державної соціальної служби Любов Лоріашвілі. Вона вже давно співпрацює з благодійною організацією.

"Дванадцять років тому це був прорив! Фонд Ріната Ахметова вніс неоціниму допомогу батькам і дітям знайти один одного. Як можна оцінити? Може тим самим, що діти у сім'ї", — зазначила голова відділу організації навчання для сімейних форм виховання Київського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді Любов Лоріашвіллі.

Історія Данилюків — одна з найпопулярніших на порталі.

"Я б не знайшла свою дитину. Я не знаю, де б я її шукала? Якби її не було саме на цьому порталі. Де б я її знайшла? Я не знаю", — каже усиновителька Лілія Данилюк.

Наразі на сайті розміщені понад чотири тисячі анкет сиріт. Може саме тут на вас чекає дитина, яку ви народите серцем.

"Якщо в людини з'явиться хоч один раз бажання усиновити дитину, це означає, що якась дитинка народилася, вона на неї чекає. Порада: відразу заходити на цей сайт цікавитися, дзвонити. Поки не знайдеш дитину — не заспокоюватися", — наголосила усиновителька Лілія Данилюк.

Фонд Ріната Ахметова організував тренінг для нових батьків дітей з інтернату

В межах програми "Сирітству — ні!" Фонд Ріната Ахметова підтримує сім'ї опікунів, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. За 10 років роботи Всеукраїнського національного порталу всиновлення, майже 10 тисяч дітей знайшли сімейний затишок.

Фонд Ріната Ахметова часто організовує виїзні семінари, на яких батьки, що взяли дитину з інтернату, можуть дізнатися багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, батьків-усиновителів вчать психології дітей, які пройшли непростий шлях, поки потрапили в сім'ю.

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