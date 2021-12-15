З наступного року в Україні будуть пігулки від COVID-19 — лікар (відео)

Пігулки від ковіду. Українці матимуть до них доступ уже наступного року — запевняють медики. А набуття колективного імунітету пришвидшить штам "Омікрон", який так усіх перелякав! Як саме?

Розробка препаратів

Відразу кілька фармацевтичних компаній у світі наразі випробовують перші ліки проти ковіду. Доступ до них матимемо вже наступного року, запевняє президент Українського медичного клубу Іван Сорока. Пояснює дію нових пігулок.

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"Одні препарати не дозволять коронавірусу потрапити в організм людини, інші препарати і їхній механізм у тому, що вони порушують реплікацію вірусу і вони не будуть дозволяти передавати генетичну інформацію до клітин людини", — розповів президент ГО "Український медичний клуб", заслужений працівник охорони здоров'я України Іван Сорока.

"Запитай у лікаря"

Деталі лікар розповідає під час трансляції "Запитай у лікаря". Такі ефіри із провідними медиками та науковцями щонеділі організовує Фонд Ріната Ахметова. Його засновник спрямував на боротьбу із коронавірусом пів мільярда гривень.

"Трансляції ведуться в рамках проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні" який став частиною масштабної і системної програми "Рінат Ахметов — порятунок життів", — зазначив представник Фонду Ріната Ахметова Володимир Капустін.

Набуття колективного імунітету

Новий штам "Омікрон", припускає фахівець, прискорить появу колективного імунітету.

"Призведе до того, що цей колективний імунітет з’явиться швидше. Тому що "Омікрон" більш заразний, але менш патогенний. Тобто люди заражаються дуже швидко, але ускладнень у них практично поки що немає. І якщо він стане таким, що витіснить всі інші віруси, для людства це навіть краще", — наголосив президент ГО "Український медичний клуб", заслужений працівник охорони здоров'я України Іван Сорока.

Вакцинація

А поствакцинальний імунітет, вважає експерт, потрібно вивчати системно, і не один рік. Аби на майбутнє убезпечити від ймовірних наслідків після щеплень.

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"Вакцинація має бути свідомою. І людей перед вакцинацією, особливо літнього віку, треба обстежити. Подивитися, щоб не було жодних проблем із серцево-судинною системою, ризиків тромбозів. Нехай у мене зараз полетять стріли антивакцинаторів, але у більшості випадків вакцинація рятує життя і допомагає впоратися із цією хворобою набагато легше", — каже Іван Сорока.

Коли краще вакцинуватися?

На думку лікаря, ковід майже набув статусу сезонної хвороби. Тож вакцинуватися краще влітку.

"Ми бачимо, що все ж таки меншає кількість хвороб у літній період, і бачимо загострення під час осінньо-зимового періоду", — зазначив Іван Сорока.

Світом поширюється новий COVID-штам "Омікрон"

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