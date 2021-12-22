Запитай у лікаря: як діти переносять COVID-19 та чи потрібно їм вакцинуватися (відео)

Як діти хворіють на ковід та чи загрожують їм ускладнення? Чи варто вакцинувати малечу молодше 12 років, щойно це буде можливо в Україні? Та що важливо обстежити усім пацієнтам, незалежно від віку, після того, як одужали?

Перебіг COVID-19 у дітей

У більшості випадків ковід у дітей має легкий перебіг, зазначають педіатри. Нежить упродовж кількох днів або незначне підвищення температури — з такими симптомами навіть лікарняний не завжди потрібен.

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"Перенести ковід й мати постковідні ускладнення — це дві великі різниці. Перенести його можна дуже легко, не помітити, й мати дуже серйозні постковідні ускладнення. І ось друге у дітей трапляється часто", — каже педіатриня вищої категорії Ганна Горбань.

А от запобігати ускладненню — неможливо. Навіть цілком здорові діти без супутніх захворювань — у групі ризику.

"Європейські розвинені країни з п'яти років вакцинують дітей. Масово, в обов'язковому порядку. Це в наших інтересах, в інтересах нашого суспільства, в інтересах сімей, в яких живуть діти, у яких є літні дідусі, бабусі", — зазначила Ганна Горбань.

І немовля ризикує захворіти на COVID-19

Найменшому пацієнтові із ковідом педіатрині Ганни Горбань було усього 3 тижні. З високою температурою малюка госпіталізували до інфекційного відділення.

"Пролікувався, побув під наглядом лікарів. Слава богу, здоровенький, живий, ми всі щасливі, ми так переживали", — каже педіатриня.

Тож фахівчиня радить не затягувати із вакцинацією дітей, молодших 12 років, щойно це стане можливим в Україні.

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"Запитай у лікаря"

Про профілактику й лікування ковіду, а також про відновлення після нього, Ганна Горбань розповідала під час прямої трансляції "Запитай у лікаря".

"Після ковіду ми абсолютно радимо всім через два тижні після перенесеної інфекції робити електроенцефалограму і відстежувати один із найважливіших ланцюгів нашого життя — це ланцюг нашої серцево-судинної системи, тому що він дуже часто вражається і можуть бути навіть безсимптомні прояви", — зазначила Ганна Горбань.

Лікарка наголосила, якщо жодних порушень не виявлять — можна повертатися до звичного ритму життя, помірних фізичних навантажень та не нехтувати здоровим харчуванням.

"Це не перший мій візит до Фонду Ріната Ахметова. Я побачила таку активність в соцмережах з приводу першого свого інтерв'ю, що я дуже легко погодилася на друге, тому що я зрозуміла, що це потрібно", — каже Ганна Горбань.

Ефіри за проєктом "Запитай у лікаря" із провідними медиками та науковцями Фонд Ріната Ахметова організовує щотижня. Засновник найвідомішої благодійної організації спрямував на боротьбу із коронавірусом пів мільярда гривень.

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Штам "Омікрон" в Україні

У Києві виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Про це розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

"Це чоловік, йому 41 рік. Хворий звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Його біоматеріали направили до Центру громадського здоров'я на секвенування. Там було встановлено штам вірусу "Омікрон", — розповів санлікар.

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