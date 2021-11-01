Винні комп'ютерні ігри? У Сумах чоловік до смерті забив власну матір

У Сумах син забив до смерті рідну матір. Бив кулаками та ногами. Коли ж прийшов до тями — викликав швидку. Втім, було вже запізно. Напередодні мати із сином посварилися, розповіли сусіди. Чого не поділили – дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Олеся Боровик.

На підлозі плями крові, в кімнаті все перевернуто. Про те, що сталося з їхньою 67-річною сусідкою, нам розповідають місцеві. Кажуть, тієї ночі не спалося всьому будинку. Через тонкі стіни з квартири на третьому поверсі долинали крики і було чути удари.

Реклама

Сусіди тричі викликали поліцію. Перші два рази правоохоронцям ніхто не відчинив двері. На третій — виклик уже надійшов від господаря будинку. Зізнався, що побив рідну матір, до непритомності.

"Зрозумівши, що накоїв, викликав швидку. Проте врятувати її лікарям не вдалося. Зловмисника затримано, повідомлено про підозру", — розповіла інспекторка відділу комунікації Нацполіції у Сумській області.

Іван – так звати зловмисника – у свої 29 років ніде не працював, розповіли сусіди. Мати його виростила сама. З нею і жив. Сусіди кажуть, що мати завжди дуже добре ставилася до сина.

Убита – пенсіонерка Неля. Працювала на трьох роботах, щоб прогодувати себе та сина. Замолоду була піаністкою. А син був лудоманом: захоплювався азартними комп'ютерними іграми.

Реклама

"Як вона говорила, він грав у комп'ютерні ігри. Коли у нього щось не виходило, він кілька разів комп'ютер викидав з вікна", — розповідають сусіди.

Нерідко перепадало й матері. Особливо, коли програвав. Сусіди подейкують, що чоловік вживав наркотики.

"Ми сусіди збирали підписи на примусове лікування. Буквально місяць тому почали лікувати його. Дві-три наділи він полікувався і вийшов", — каже сусідка померлої Інна.

Тепер від наркозалежності лікуватиметься примусово. За вбивство матері йому загрожує до 15 років за ґратами.

Подібне вбивство під Києвом

В Ірпені 46-річний місцевий житель побив до смерті свою матір через те, що вона відмовилася дати йому гроші. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні навмисного вбивства.

Реклама

Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про те, що в Ірпені 24 жовтня вранці тіло 72-річної мешканки зі слідами насильства виявили сусіди. У будинку не було вкрученого в підлогу металевого сейфа, мобільного телефону та планшета.

Чоловікові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі чи довічне із конфіскацією майна.

Читайте також