Компенсація за розбиту деревом машину – як мешканець Миколаєва домігся виплат від влади (відео)

Два з половиною роки він з'ясовував, хто відшкодує йому збитки за розтрощену тополею автівку. Житель Миколаєва оббив не один поріг і таки виграв суд у чиновників. Як йому це вдалося — усе розказав кореспондентці "Сьогодні" Анжелі Слободян.

Зіпсований автомобіль

Сергій показує відремонтовану автівку. Каже: і не мріяв, що відновить. Два з половиною роки тому на його припарковану машину впала трухлява тополя. Сергій лише на кілька хвилин залишив автівку біля під’їзду. А коли повернувся — побачив її понівеченою. Граду, вітру, інших погодних катаклізмів — не було.

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Чиновники провини не визнали

Хто має відповісти за це? Сергій взявся з'ясовувати. Місцеві чиновники провини за неприбране трухляве дерево не визнали.

"Посилалися, що подія була непоборною силою природи, потім, що не вони відповідальні, ніби я сам винен в тому, що я в недозволеному місці припаркував автомобіль", — розповідає мешканець Миколаєва Сергій Зажерило.

Суд у справі

Сергія відмова не зупинила. Подав запити, зібрав докази і встановив винуватця через суд. Справу виграв. Повну компенсацію у 50 тисяч гривень від адміністрації Центрального району міста отримав.

"Мене попереджали, що сторона буде максимально затягувати процес. Звісно, це було довго, але в кінцевому результаті я задоволений. Я отримав компенсацію за понесені матеріальні збитки і сам собі доказав, що можливо отримати в нашій країні", — каже Сергій.

Можливо — вірить і Олена. Вона теж планує судитися з містом. Восени із двома дочками — найменшій 5 місяців — їхала середмістям за кермом своєї машини. Коли раптом на них впало дерево. Комунальники одразу заявили: форс-мажор й досі не можуть сказати, в кого на балансі те дерево й хто відповідатиме.

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"Це був такий страх, який не передати нікому. Страшно, з кожним могло статися. Я вважаю, що просто говорити, що це природа — ми не в дикому лісі", — розповідає постраждала Олена.

Судова тяганина водійки з комунальниками забирає багато часу і сил. Але Олена готова довести, що автівка постраждала через некомпетентність або халатність комунальників. А от Сергію дає їй кілька порад.

"З усіх ракурсів фото були зроблені, потім були покази сусідів. Максимально треба збирати докази. Потім ми направляли запит у гідрометцентр, яка на той час була погода. Знайти адвоката з досвідом вирішення таких справ", — розповідає чоловік.

Погода в Україні

У п'ятницю, 14 січня, всю Україну накриють опади. Вітер — північно-західний, 15-20 м/с.

На заході синоптики прогнозують 1-4 градуси тепла. На сході очікується від +1 до +4 градусів. У північних регіонах – 0-4 градуси тепла. На півдні прогнозують від +1 до +5 градусів. У Києві очікується мокрий сніг з дощем, 1-3 градуси тепла, а в Сімферополі теж прогнозують опади – від +3 до +5 градусів.

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Через сильний вітер оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки. Крім того, попри потепління, на дорогах буде ожеледиця.