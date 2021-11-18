20 хвилин на прощання та без відспівування в церкві: як в Україні ховають померлих від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я вдалося до суворих обмежень щодо поховання

Жахи поховання. У пакетах, без традиційного прощання — так зараз проводжають в останню путь померлих від коронавірусу. Через високу смертність у багатьох містах у ритуальних службах — черги. Приміром, у Києві, щоб поховати близьких, доводиться інколи чекати по три дні.

Померлих все більше й більше

Дев’ята ранку. Медсестри вже звичною для них дорогою везуть до моргу померлу від коронавірусу. Лише за ранок — вона четверта.

Реклама

"Майже конвеєр. Якщо у нас розраховане відділення десь порядком на 10 трупів, а їх доставили 25. Навантаження велике на людей. Серед тих, які померли, я не бачив відмітки, що вони перенесли подвійну вакцинацію і померли", — розповів завідувач паталогоанатомічного відділення Микола Бурда.

COVID-19 вважають вкрай небезпечним вірусом. Аби уберегти лікарів і родичів померлих від зараження, Міністерство охорони здоров'я вдалося до суворих обмежень щодо поховання.

"Така ж практика є і в інших державах світу. Якщо людина померла від особливо небезпечної хвороби, застосовуються максимальні запобіжні заходи", — каже головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Зважаючи на менталітет наших людей, якщо відкрита домовина, вони стараються поцілувати, наблизитися максимально. І хоч мінімальне зараження, але можливість все-таки є", — зазначив завідувач паталогоанатомічного відділення Микола Бурда.

Невеличка кімната у морзі, у центрі загорнуті у чорне два тіла. Ці чорні пакети уже стали моторошним символом поховання померлих від коронавірусу.

"Вони в пакети от так складаються, а потім в труну. Дезінфіковано уже всередині, але лице обов’язково показуємо, щоб людина бачила, що вона забирає свого родича", — каже Микола Бурда.

На пакетах лише два написи: стать і прізвище мерця.

Реклама

"Ми переправляємо спочатку в холодильну камеру, а потім звідти їх привозимо сюди. Вкладаються вони в пакет ще там", — зазначив Микола Бурда.

Саме тут покладуть небіжчиків у домовину і віддадуть родичам.

Черги у столичний крематорій

Заплакані, з квітами, цілими сім’ями. Від самого ранку у столичному крематорії уже чимала черга і людей, і машин. Наплив такий, що для оформлення померлих від ковіду тут навіть є окреме віконце. У крематорії є спеціальні кімнати для прощання, але не з померлими від коронавірусу. Таких відспівують швидко, просто на дорозі, труни навіть не витягують з машини.

"Візуально родичі бачать, ось стоїть труна, не відкриваючи труну. Побудуть поруч, біля автомобіля, і ось таким чином попрощаються", — розповів провідний інженер крематорію Андрій Ященко.

А потім — на кремацію. Схил — чорний від диму. Урну з прахом родичам віддадуть за десять днів.

Реклама

Померлих — дуже багато

На кладовищі — обабіч, майже біля дороги, двоє чоловіків розчищають місце для нових поховань. Ледь встигають ховати.

Ближче до обіду кожні десять хвилин сюди приїжджають нові процесії. Є серед них і померлі від коронавірусу. У церкві відспівувати їх не дозволяють, прощаються і моляться за упокій біля могили.

В пакетах та закритих трунах. Прощань майже немає, виспівують лише кілька хвилин. І на похорони можна лише родичам. Такі страшні нові реалії поховання померлих від коронавірусу.

МОЗ доповнив стандарт госпіталізації COVID-хворих

Міністерство охорони здоров'я України доповнило стандарт госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Тепер, якщо у людини, якій понад 60 років, хвороба протікає в середній тяжкості, то вона підлягає стаціонарному лікуванню.

Стандарту щодо віку пацієнта для госпіталізації раніше не було. Пацієнтів із середньою тяжкістю перебігу госпіталізували тільки за наявності ознак пневмонії та/або дихальної недостатності — збільшення частоти дихальних рухів вище норми, кровохаркання, сатурація ≤ 93%.

Читайте також