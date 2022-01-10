7-річного хлопчика знайшли під завалами: усі подробиці смертельної пожежі під Вінницею (відео)

Нині сім'ї, яка постраждала внаслідок пожежі, збирають кошти на новий будинок

7-річний хлопчик живцем згорів у батьківській хаті. Середня сестра на руках виносила з вогню менших братика й сестричку, мати кинулась у полум’я по Андрійка. Він так злякався, що сховався під ліжко. Вибратися сам уже не міг. Припускають, хлопчика привалило стелею. Чому сталося лихо та де тепер житиме багатодітна родина, що лишилася просто неба? З'ясовував кореспондент "Сьогодні" Олексій Керман.

Деталі пожежі

Зайнялось вночі. Першою запах диму відчула 17-річна Марина. Почала кричати, будити батьків і на руках виносити з полум’я молодших братика та сестричку. По 7-річного сина у вогонь кинулась Світлана. Її обличчя та руки – суцільний пухир. Обпеклася, бо перекидала охоплені полум'ям речі, щоб знайти Андрійка.

"Я вже поверталася за дитиною одною і я таке зробила, думала врятувати його — не врятувала, і сама обпеклася. Я там, на тому місці, де дитина спала, я його шукала, я його не знайшла. Виходить, його шукаю — немає дитини. І я назад повертаюся, думаю, знайду цю дитину. Все, було пізно. Я його вже не могла знайти", — розповідає мама загиблого Андрійка Світлана Барабаш.

Наляканий Андрійко сховався від вогню під ліжком, припускають у поліції.

"Хлопчик загинув внаслідок пожежі, опіків", — каже заступник начальника слідчого відділу Хмільницького відділу поліції Олександр Тимофіїв.

Доки їхали рятувальники, пожежу гасили сусіди. Кажуть, думали, Андрій вискочив у вікно і з переляку десь сховався. Горища хлівів, закинуті хати та навіть льохи перевіряли до ранку. Потім пішли до будинку, що досі тлів, і під завалами таки знайшли хлопчика.

"Хоч і стеля падала, але зайшли й почали розкопувати, і виявили дитинку там, де було ліжко. Просто впала стеля і його, напевно, через те і не змогли знайти", — розповідає жителька Тараски Олена Згерська.

Допомога постраждалим

Світлану вчора повезли в лікарню. Багатодітну родину люди не лишили просто неба. Знайшли порожню, але пристойну хату. Принесли їжу, ковдри, одяг та взуття. З усіх навколишніх сіл скидаються грішми, щоб новий будинок купити. Колишній відновити вже нереально.

"Люди давали хто ліжко, хто дивана. Несли подушки, ковдри, постіль, їжу, речі. На цей час в нас вже понад 40 тисяч", — каже жителька Тараски Світлана Бачинська.

"Варіантів пропонують багато. Від 3 до 5 тисяч доларів просять за хати. То от стільки грошей ми хочемо назбирати протягом тижня, намагаємося", — говорить староста Тараски Ольга Рижук.

5-річну Соню та 3-річного Олексія наразі доглядає найстарша сестра Анастасія. Каже, вогонь знищив усе: банківські картки, телефони, документи та навіть медикаменти, які зараз їм необхідні.

"Так, мамі, бо в мами руки попечені дуже сильно і лице. Аня на інсуліні, потрібен інсулін, бо в Ані цукровий діабет першого типу", — розповідає сестра загиблого Андрійка Анастасія Барабаш.

Чому зайнявся будинок — мають з’ясувати слідчі. Поки розглядають кілька версій: несправне пічне опалення та коротке замкнення. 7-річного Андрійка поховають сьогодні.

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

Якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте на ліжку, а скотіться з нього на підлогу й поповзом дістаньтеся дверей, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим та полум'я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму, та повертайтесь поповзом вглиб приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;

якщо ви у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, скористайтеся пожежною драбиною, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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