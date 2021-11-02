Відео
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚑 Поради лікаря Комаровського
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Відео Новини

Шалені черги на вакцинацію та порожній транспорт: як минув перший день Києва у "червоній зоні"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
2 листопада, 04:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через введення обмежень, люди почали вакцинуватися, оскільки вакцинованих правила не стосуються

Неймовірні черги на щеплення та до лабораторій на тестування, дороге таксі, ранкова тиснява на дорогах — Київ перший день у "червоній зоні". Абсолютно від усіх почали вимагати COVID-сертифікати, негативні ПЛР-тести, або ж довідки про одужання. У громадському транспорті перевірка вибіркова. А відсутність необхідних документів обійдеться від 17 до 34 тисяч гривень. Вочевидь ризикувати ніхто не насмілився, адже підземка з першого дня "червоної зони" була напівпорожньою. Де не вимагають усі ці довідки, так це у продуктових крамницях, аптеках та банках. Як столиця пережила перший день жорстких вимог знає кореспондент "Сьогодні" Олексій Продайвода.

У перший день обмежень столичну підземку — не впізнати. У годину пік людей можна по пальцях перелічити. Черг немає, навіть попри те, що біля турнікетів треба діставати не лише проїзний, а ще й ковідні документи.

Реклама

"Перевіряємо COVID-сертифікати чи ПЛР-тести вибірково у громадян, які ідуть без маски захисної. У планшеті є сканер на сертифікат, там є голограма і воно показує, дійсний він чи не дійсний", — розповів капітан поліції Віталій Атаманчук.

Кияни, мабуть, вирішили, що краще їхати утридорога, аніж потім платити сімнадцять тисяч. Через підвищений попит таксі здорожчало у рази. Дивно, бо на відміну від велелюдних станцій метро, посилених патрулів на кінцевих наземного транспорту — немає. Але не факт, що рейд не нагряне десь на шляху.

При вході у громадський транспорт сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест у вас не перевірятимуть. Тут головне як і раніше – не забути про маску та дотримуватися дистанції. А от якщо вже у салоні поліція спіймає вас без цих дозвільних документів – доведеться сплатити штраф. Перевіряють документи і в торговельних центрах.

"Люди плутають тест на антитіла і довідку про одужання. Вони вважають, що довідка про антитіла — це і є довідка про одужання. Насправді це не так. Таким людям було відмовлено у відвідуванні ТРЦ. Було кілька дивних моментів, коли людина відмовлялася показувати, Але коли ми не пускали її — діставала цей сертифікат або довідку для того, щоб зайти", — каже директор торговельно-розважального центру Роман Ємець.

У спортзалах запевняють, що без сертифіката чи негативного ПЛР-тесту не пустять.

Реклама

"До нас може прийти перевірка й перевірять і нас, і вас. І штрафи усім випишуть. Тому у нас так контролюється", — кажуть у спортзалі.

Повечеряти у ресторані теж непросто. Усі бояться пускати без сертифіката. З однією прививкою не пускають, потрібно дві. І хоч заклади перевіряти відвідувачів не змушують, це їм може дорого коштувати — до тридцяти чотирьох тисяч гривень штрафу.

"Якщо заклад не хоче перевіряти — це його право. Але тоді він свідомо бере на себе ризик, що якщо поліцейський виявить, що у закладі є клієнт, який не може там бути, бо у нього немає тесту чи сертифікату, то відповідає за це посадова особа закладу", — розповів речник МВС Артем Шевченко.

І поки у транспорті та закладах не густо — всі продовжують штурмувати центри вакцинації. Приміром, в одному з них ті, хто раніше не хотів робити щеплення, навіть побилися за дозу.

Повний випуск новин "Сьогодні" дивіться на нашому каналі у YouTube.

Реклама

В Одесі від COVID-19 щеплюватимуть у трамваї

В Одесі запускають пересувний пункт COVID-вакцинації. Він запрацює вже цієї неділі.

Департамент охорони здоров'я Одеси має намір цього тижня запустити пункт вакцинації у трамваї "Одіссей". Як розповів в.о. голови департаменту охорони здоров'я, депутат міськради Левон Нікогосян, КП "Одесміськелектротранс" вже надало трамвайний вагон. Для вакцинації його оснастять необхідним обладнанням.

Робити щеплення від коронавірусу в трамваї будуть на кінцевих зупинках, щоб не заважати руху інших вагонів.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Відео
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти