Шалені черги на вакцинацію та порожній транспорт: як минув перший день Києва у "червоній зоні"

Через введення обмежень, люди почали вакцинуватися, оскільки вакцинованих правила не стосуються

Неймовірні черги на щеплення та до лабораторій на тестування, дороге таксі, ранкова тиснява на дорогах — Київ перший день у "червоній зоні". Абсолютно від усіх почали вимагати COVID-сертифікати, негативні ПЛР-тести, або ж довідки про одужання. У громадському транспорті перевірка вибіркова. А відсутність необхідних документів обійдеться від 17 до 34 тисяч гривень. Вочевидь ризикувати ніхто не насмілився, адже підземка з першого дня "червоної зони" була напівпорожньою. Де не вимагають усі ці довідки, так це у продуктових крамницях, аптеках та банках. Як столиця пережила перший день жорстких вимог знає кореспондент "Сьогодні" Олексій Продайвода.

У перший день обмежень столичну підземку — не впізнати. У годину пік людей можна по пальцях перелічити. Черг немає, навіть попри те, що біля турнікетів треба діставати не лише проїзний, а ще й ковідні документи.

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"Перевіряємо COVID-сертифікати чи ПЛР-тести вибірково у громадян, які ідуть без маски захисної. У планшеті є сканер на сертифікат, там є голограма і воно показує, дійсний він чи не дійсний", — розповів капітан поліції Віталій Атаманчук.

Кияни, мабуть, вирішили, що краще їхати утридорога, аніж потім платити сімнадцять тисяч. Через підвищений попит таксі здорожчало у рази. Дивно, бо на відміну від велелюдних станцій метро, посилених патрулів на кінцевих наземного транспорту — немає. Але не факт, що рейд не нагряне десь на шляху.

При вході у громадський транспорт сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест у вас не перевірятимуть. Тут головне як і раніше – не забути про маску та дотримуватися дистанції. А от якщо вже у салоні поліція спіймає вас без цих дозвільних документів – доведеться сплатити штраф. Перевіряють документи і в торговельних центрах.

"Люди плутають тест на антитіла і довідку про одужання. Вони вважають, що довідка про антитіла — це і є довідка про одужання. Насправді це не так. Таким людям було відмовлено у відвідуванні ТРЦ. Було кілька дивних моментів, коли людина відмовлялася показувати, Але коли ми не пускали її — діставала цей сертифікат або довідку для того, щоб зайти", — каже директор торговельно-розважального центру Роман Ємець.

У спортзалах запевняють, що без сертифіката чи негативного ПЛР-тесту не пустять.

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"До нас може прийти перевірка й перевірять і нас, і вас. І штрафи усім випишуть. Тому у нас так контролюється", — кажуть у спортзалі.

Повечеряти у ресторані теж непросто. Усі бояться пускати без сертифіката. З однією прививкою не пускають, потрібно дві. І хоч заклади перевіряти відвідувачів не змушують, це їм може дорого коштувати — до тридцяти чотирьох тисяч гривень штрафу.

"Якщо заклад не хоче перевіряти — це його право. Але тоді він свідомо бере на себе ризик, що якщо поліцейський виявить, що у закладі є клієнт, який не може там бути, бо у нього немає тесту чи сертифікату, то відповідає за це посадова особа закладу", — розповів речник МВС Артем Шевченко.

І поки у транспорті та закладах не густо — всі продовжують штурмувати центри вакцинації. Приміром, в одному з них ті, хто раніше не хотів робити щеплення, навіть побилися за дозу.

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В Одесі від COVID-19 щеплюватимуть у трамваї

В Одесі запускають пересувний пункт COVID-вакцинації. Він запрацює вже цієї неділі.

Департамент охорони здоров'я Одеси має намір цього тижня запустити пункт вакцинації у трамваї "Одіссей". Як розповів в.о. голови департаменту охорони здоров'я, депутат міськради Левон Нікогосян, КП "Одесміськелектротранс" вже надало трамвайний вагон. Для вакцинації його оснастять необхідним обладнанням.

Робити щеплення від коронавірусу в трамваї будуть на кінцевих зупинках, щоб не заважати руху інших вагонів.