На Волині коп затримав п'яного прокурора: за що судять поліцейського (відео)

За керування автомобілем напідпитку прокурор отримав догану. Його звільнили, але він оскаржив рішення у суді та поновився на посаді

Спіймав п'яного прокурора - отримай 5 років в'язниці. Скандал з правоохоронцями на Волині. Там судять патрульного, який затримав прокурора напідпитку. Той ховався у будинку родичів, а потім втікав на авто. Посадовця таки затримали. Однак прокурор вийшов сухим із води.

А ось копа судять – за що саме – читай далі у матеріалі "Сьогодні".

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Коп проти прокурора

Це – відео з нагрудних камер. Прокурор Микола Троцюк тікає від патруля. Обходить будинок, але правоохоронці блокують посадовця, коли той хоче зайти всередину.

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Прокурор вирвався, помахав рукою копам, сів в авто і кинувся навтьоки. Та машину заблокували за кілька квартАлів. Оформили протокол. Суд визнав Миколу Троцюка винним у кермуванні напідпитку і провадження закрили.

За керування автівкою напідпику прокурор отримав догану. Його звільнили, але оскаржив рішення в суді та поновився на посаді.

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Тепер судять патрульного. Відкрили провадження за вторгнення на приватну власність. Мовляв, зайшов на територію без рішення суду.

"Застосував фізичну силу, заблокувавши своєю ногою вхідні двері житлового будинку, в якому на той час перебувала Панасюк Віра Васіливна, яка намагалася вийти на вулицю та з'ясувати причину перебування поліції на ділянці, якою користується", – розповів прокурор Олександр Бурко.

Потерпілі — теща і тесть прокурора — не з'явилися. Захисник патрульного заявляє — справа надумана.

"Зможу подати беззаперечні докази, що окремі особи, які залучені в даному кримінальному провадженні як потерпілі, навіть не знаходилися вдома. Це стосується батька", – заявив адвокат Сергій Полячук.

Сам патрульний переконаний — у такий спосіб прокурор йому просто мститься. Адже дії напарника копа визнали законними, а самому правоохоронцеві чомусь хочуть присудити 5 років ув'язнення.

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"У будинок я не заходив. Я висунув вимогу, щоб вийшов з подвір'я. Ми кружок пройшлися і він далі сів і попрямував у стані алкогольного сп'яніння, ми почали переслідування", – повідомив патрульний Віктор Циплаков.

Прокурор поновився на посаді, але це не означає, що продовжить кар'єру – кажуть його керівники. Мовляв, чи залишити такого співробітника у штаті, тепер вирішуватимуть у Генпрокуратурі.

"Щоб почати працювати в новій прокуратурі, він буде змущений пройти атестацію. І чи достойний далі працювати в органах прокуратури вирішуватиме атестаційна комісія", – розповіла речниця прокуратури Волинської області Наталія Мурахевич.

Після скандалу коп перевівся з патрульної поліції на посаду офіцера громади. Наступний суд відбудеться у грудні. Там мають заслухати свідків і рідних прокурора.

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