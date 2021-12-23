Одним абзацом. Все про моторошну пожежу на базі відпочинку під Вінницею

Люди пригали з вікон шостого поверху, аби врятуватися від вогню

Стрибали з 6 поверху, аби врятуватися від вогню. Це навіть уявити страшно. Пожежа почалася вночі на елітній базі відпочинку, неподалік Вінниці. Одна людина загинула, двоє у вкрай тяжкому стані в реанімації. 53 дітей, які приїхали на спортивні змагання, евакуювали.

Що відомо про пожежу?

Дах елітної бази відпочинку спалахнув вночі. Полум’я було такої сили, що його бачили за кілька кілометрів. Щоб не згоріти живцем, троє працівників комплексу з 6 поверху стрибали з вікон. 21-річна дівчина-кримчанка розбилася на смерть. Двоє — чоловік та жінка — вижили, але в них опіки, зламані ноги, плечі та розірвані внутрішні органи. Зараз у вкрай тяжкому стані в реанімації. За словами медичного директора Вінницької лікарні швидкої допомоги, чоловіка прооперували. У нього складна політравма з ушкодженням кісткового мозку, черепно-мозкова травма й травма грудної клітини. У жінки менше травматичних ушкоджень, однак має 40 опіків першого-другого ступенів. Рятувальники евакуювали з готелю, що палав, зо півсотні людей. Полум'я гасили щонайменше 3 години. Дах — вигорів ущент. 6-поверхова будівля в тріщинах, через це туди нікого не пускають. У цьому комплексі ночували діти, які приїхали на збори з тхеквондо. Вік різний: від 5 до 15 років. Їх евакуювали. Розповідати деталі тренер не хоче. З вихованцями все добре. Вони ж коли дізналися, то перелякалися не на жарт. Адміністраторка бази відпочинку Жанна переконує, дітей у приміщенні, де спалахнуло, не було. Ніби комплекс не був жилим і в ньому ніхто не проживав. Однак поліція має зовсім іншу версію. Зазначають, що діти на момент пожежі були в закладі. Чи була будівля введена в експлуатацію та чи була в ній пожежна сигналізація – з’ясовує слідство. Також експерти мають сказати причину займання. Поки що припускають, сталось коротке замикання. У поліції вже почали кримінальне провадження. За порушення вимог пожежної безпеки винному загрожує до 8-ми років в’язниці.

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