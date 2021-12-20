Професійні жебраки: скільки "заробляють" безхатьки насправді (відео)

Виявляється, що жебраків "кришувати" можуть навіть правоохоронці

Хто ж робить бізнес на жебраках, хто прикриває цілі бригади прохачів, яка там існує конкуренція, бонуси та штрафи? Безпрецедентний експеримент провів кореспондент "Сьогодні" Сергій Антонов.

Бездомні повсюди!

Їх важко не помітити — на вокзалах, у метро та на базарах. Вони давлять на жалість. Але чи насправді такі вже нужденні? Ми з'ясували, як влаштований цей прихований світ жебраків й дізнались чимало цікавого.

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Київ. Хрещатик. Безпритульні тут на кожному кроці. Хтось спить на лавці, ретельно склавши поруч чобітки, а хтось уже працює. Як Юля. Вона — родом з сонячного Закарпаття, каже, що треба гроші начебто на операцію. Йдемо далі. І ось — підземний перехід. Такий собі клондайк для безхатченків. Запитуємо, що тут роблять.

"Ми тут відпочиваємо. Ми бездомні люди, і ми живемо на вулиці", — каже безхатько Олександр.

Чоловік родом із Житомира. Нібито повернутись додому не може через конфлікт з родиною. Ось і жебракує. У кожного тут своя правда життя й свій шлях до спрацювання.

"Я багато часу відсидів, і я "збухався". То пів біди, я хочу допомоги від людей", — розповів один із жебраків.

Історії жебраків однакові

Історії, каже полковник міліції у відставці Руслан Сушко, майже як під копірку.

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"Дійсно є певна категорія людей, яка схильні до жебракування, але більша частина стала жебраками і безхатьками, бо воно так і є в силу якихось життєвих обставин", — каже відставний полковник міліції Руслан Сушко.

Але всі ці люди, як би не здавалося дивним, — хороші психологи та актори, каже Юрій Ірхін — професійний психолог-криміналіст.

"Чим природніше ви будете просити про те, що ви потребуєте насправді, тим більше варіантів, більше шансів, що вам реально нададуть", — розповів психолог-криміналіст Юрій Ірхін.

Експеримент "Сьогодні"

Щоб дізнатися всю правду про ієрархію жебраків, ми вирішуємо кілька днів пожити у цьому світові. Ми побували на залізничному вокзалі й побачили місце, де годують безпритульних. Кореспондент "Сьогодні" Сергій Антонов вирішив змінити свій імідж та стати теж безпритульними заради експерименту. Однак тут геть не все так просто. Щоб влитись, як тут кажуть, в якусь бригаду, потрібні зв’язки. Сергій заходить в один з вокзальних маркетів, щоб переодягнутися. Далі кореспондент спускається в підземний перехід. Сергія представляють так званому "смотрящому". А той уже новому шефові — Михайлу. Михайло на вокзалі живе майже чотирнадцять років. Родом із західної України. Ногу колись відморозив. Чоловік вчить кореспондента, як просити гроші в людей.

Просить Михайло технічно, але не щиро. Чоловік мало що пояснює. Яка не яка, а все ж конкуренція. Наступна черга Сергія — просити гроші.

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Справи йдуть погано. Михайло вже встиг випросити грошей у трьох пасажирів. Кореспондент вирішує змінити техніку. Просить гроші нібито на проїзд. І тут дають 25 гривень! В результаті виходить більше, ніж у Михайла, в якого лише 7 гривень. Звичайно, це було заради експерименту, тому гроші повертаємо назад. Йдемо на відпочинок.

Безхатченки відпочивають поруч з вокзалом. Однак є ще одне знакове місце для них у Києві. Майже центр міста, річка Либідь, і безпритульні влітку тут миються. Сморід — жахливий. Повертаємось туди, де доведеться ночувати. Кореспонденту "Сьогодні" виділяють місце та ще й пропонують випити "по 50". Однак, відмовляється.

Ну що ж, перший робочий день закінчився, лягаємо спати, бо завтра на роботу. Але з такою роботою вирішуємо зав'язати.

Що каже про жебраків психолог?

"Вони по суті живуть життям, як в лісі — виживанням. От тут щось дають — я сюди піду, до чого це призведе, чи як це впливає на інших — вони це не здатні аналізувати", — каже психолог Наталія Холоденко.

Не такі вже й бідні

Хоч наші нові друзі і не дуже розповідають про таємниці жебрацького світу, але вдалося дізнатися багато чого. За день можна заробити кілька тисяч гривень!

"Я бачив, коли одного разу дали 500 гривень, 200 гривневі купюри. Протягом дня, я впевнений на 100%, на двох вони заробляють 3-4 тисячі гривень", — розповідає громадський активіст Сергій Качмарський.

Свої правила

Жебрацький світ живе за своїми законами.

"Ви не зможете туди підійти, якщо вам не дозволять, там теж є певна ієрархія", — зазначив голова правління ГО "Стоп корупція" Ігор Бондарчук.

Жебраки, звичайно, мають і свої касти. Втім, все залежить від місця старцювання. Сидячі працюють біля метро і переходів. Є аскери, тобто ті, що допомагають вуличним музикантам, або просто ходять і просять гроші. Наприклад, пані з Чернівців збирає гроші. Потім до неї підходить невідомий, якому вона передає те, що випросила у перехожих.

Начальник управління кримінальної розвідки ГУ БОЗ МВС України у 1994-2000 роках Валерій Кур добре знає всю цю підпільну ієрархію.

Кожна група працює під контролем. У тому числі і не без кришування правоохоронних органів. Умовний куратор цього району, який приїжджає, забирає й везе, куди потрібно. Везе, виставляє, іноді ставить спостерігача, щоб не вкрали гроші.

"Актори", в яких ще немає Оскару

Багато серед жебраків і "акторів". Дідусь на жигулях вже шостий рік не може доїхати додому до сина.

"Я їду у Львів, 1 200 кілометрів, у сина випрошу кухню, там жити буду. А так ціле літо в машині прожив. І ось я прошу допомоги, нічим заправитися", — стоїть на трасі чоловік й просить про допомогу.

Інший чоловік збирає гроші на квиток до Вінниці зі Львова. Нібито не може потрапити додому вже два дні.

На верхівці цього жебрацького айсберга — зовсім не безхатченки чи "смотрящі". Хто їх покриває — зрозуміти не важко.

"Якщо жебрак зібрав якісь кошти — він несе своєму хазяїну, а той передає або організатору злочинної групи, або правоохоронним органам, які відповідно не чіпають його", — розповідає голова правління ГО "Стоп корупція" Ігор Бондарчук.

Тобто, вертикаль б не працювала, якби чиновники та правоохоронці не заплющували очі. А жебраки залишаються лише гвинтиками у цій величезній системі.

Причини бездомності в Україні

За інформацією Вікіпедії, одними з основних причин бездомності є в'язниця, проблеми у сім'ї, втрата роботи, махінації з нерухомістю, алкогольна залежність, ошуканість шахраями. За оцінками до третини українських бездомних втратили свої домівки через тюремне ув'язнення. Деякі бездомні продали житло чи його незаконно відібрали шахраї. Інші безхатьки потрапляють на вулицю через сімейні негаразди.

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