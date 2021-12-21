РАКНЕВИРОК. Що робити, аби вчасно виявити онкологію (відео)

Лікар у прямому ефірі розповів про сучасні методи лікування раку

Понад мільйон хворих на рак в Україні. Щороку на цю недугу слабує сто сорок тисяч людей і цифра зростає. Статистика не тішить, але! Якщо вчасно виявити онкохворобу, процент виліковності в деяких випадках сягає дев'яноста семи відсотків. Що треба зробити, аби не наражати на небезпеку себе та близьких?

Лідер серед онкології

Рак молочної залози — лідер серед онкологічних захворювань у жінок. До речі, ця недуга може виникнути і у чоловіків. Вчасна діагностика — запорука успішного лікування. І це не просто слова. Понад тисячу працівників Київського інституту раку це підтверджують.

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"У нашій країні близько мільйона онкохворих людей. Ми говоримо, дивлячись людям в очі, що онкологія — вона лікується. Ефективність лікування за певними захворюваннями — лімфоми — до 97 відсотків", — каже в.о. директора Національного інституту раку Андрій Шипко.

В інституті раку лікують за американськими і європейськими протоколами. Щорічно консультують зо двісті тисяч пацієнтів.

"Оперативних лікувань у нас відбувається близько десяти тисяч на рік. Навантаження дуже велике", — розповів Андрій Шипко.

#РАКНЕВИРОК

Що таке ракові клітини, буквально на пальцях фахівці інституту раку пояснюють українцям в ефірі проєкту #РАКНЕВИРОК від Фонду Ріната Ахметова.

"Це ті ж клітини, які народяться в організмі, просто вони не дозрівають. Уявіть, що не дозріває грона вишень — вони всі зелені. Їх не поїсти не можна, аніяк застосувати", — зазначив Андрій Шипко.

На жаль, і в родинах лікарів є випадки захворювання на рак. Андрій Шипко втратив маму, в якої була онкохвороба. Каже, не завжди рак спричиняє біль.

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"Буває, що проходить безсимптомно. Ось у моєї мами не було болю взагалі до кінця. Це в залежності від того ще, куди процес розташовується", — каже лікар.

Трансляція тривала годину. За цей час глядачі дізнались про сучасні методи зцілення, про те, що в Україні можливе пересадження кісткового мозку, а також про вакцину від раку, яку роблять індивідуально для кожного пацієнта під час лікування. Таким чином інформування людей може позбавити їх страху перед онкохворобами.

"Я вдячний Фонду Ріната Ахметова за те, що актуальну тему ставите по здоров'ю населення перед тією патологією, яка багатьох ставить у глухий кут. Рак не вирок — це той девіз, якому ми служимо і те, що ми сьогодні змогли донести глядачам, воно в будь-якому випадку лягло на благодатний ґрунт", — каже Андрій Шипко.

В межах проєкту #РАКНЕВИРОК допомогу отримали близько чотирьохсот тисяч українців, яким була діагностована тяжка хвороба.

Етапи ранньої діагностики раку

ВООЗ повідомляє, що від 30% до 50% випадків раку можна запобігти, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження. На початкових стадіях захворювання значно краще піддаються лікуванню.

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Існує 3 етапи ранньої діагностики:

Крок 1: усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога;

усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога; Крок 2: клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання

клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання Крок 3: доступ до ефективного лікування, що включає знеболення.

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