Запитай у лікаря: інфекціоніст розповів про перебіг COVID-19 у дітей

Нині в Україні побільшало дітей, які інфіковані коронавірусом

Все більше дітей вражає цей спалах коронавірусу. Через штам "дельта" вони хворіють набагато тяжче. До того ж клінічні симптоми COVID-19 і ЛОР-захворювань схожі між собою і їх важко відрізнити. А те, що зазвичай може допомогти при фарингіті та риніті, при ковіді — погіршує стан у рази.

Серед пацієнтів інфекціоніста Андрія Серветника побільшало дітей, уражених коронавірусом. Наразі тільки в одній з маріупольських лікарень їх понад двадцять. Фахівець попереджає батьків: відрізнити ГРВІ від COVID-19 за симптомами — нереально.

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"Не відрізняється нічим. Корона, у деяких випадках дає розлади, може бути біль у животі, діарея. Це так у 13-15 %. Але ж так же себе може вести аденовірус та ротавірус. Відокремити від інших вірусів це захворювання неможливо", — розповів інфекціоніст, медичний директор Маріупольської міської лікарні № 4 імені І. К. Мацука Андрій Серветник.

Необхідно зробити тест на антиген та ПЛР. І обов’язково перевірити, як дихає дитина.

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"Послухати дитину, якщо пневмонія, — потребує стаціонарного лікування", — каже лікар.

Про перебіг ковіду інфекціоніст детально розповідає під час онлайн-трансляції проєкту "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова. Зазначив, як засновник благодійної організації з перших днів пандемії підтримав державні медзаклади країни. Лікарня, де працює Андрій Серветник, — не виняток.

"Дякую Рінату Леонідовичу, тому що є допомога обладнанням, є підтримка", — зазначив лікар Андрій Серветник.

Запитань до фахівця багато. Глядачів цікавить, чи можна лікувати COVID-19 інгаляціями на початку хвороби. Дехто, на жаль, вже почав це робити.

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"Ні в якому разі. Вірус ми заганяємо у легені. Небулайзеротерапія не потрібна. Це протипоказання. Гостра стадія COVID-19. На стадії, коли вірусу вже не буде, негативний тест ПЛР, можливо вже розглянути варіант небулайзерної терапії для постковідного синдрому", — каже медик.

Закликає не вживати антибіотиків і муколітиків без призначення. Бо чи не щодня бачить плачевні наслідки такого самолікування.

"Ми розмовляємо із пацієнтами і кажемо: "Люди, забудьте про антибіотики!". Тому що пневмонія виникає вірусна. Це ураження не тим, чим ми дихаємо, а ураження судин. Мікротромбоз легенів, кров не доходить до легенів. Причому тут амброксол чи інші препарати?", — додав Андрій Серветник.

Під час трансляція до лікарні привозять нових важких пацієнтів. І Андрій Серветник поспішає до них. Наостанок просить знімальну групу "Сьогодні" надати слово, аби підтримати медпрацівників по всій країні.

"Ті, хто зараз на передовій, дякую вам. Тому що без них було б важко. Дякую", — сказав лікар.

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