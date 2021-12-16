Вирізав майже цілу сім'ю: у Дніпрі школяр-вбивця отримав довічне ув'язнення (відео)

Хлопець не пояснив, чому скоїв жорстокий злочин

Вирок "довічне ув'язнення" — школяр-вбивця з Павлограда решту свого життя проведе за ґратами. Ця історія шокувала всю Україну. Валентин Земцов три роки тому вдерся до сусідів, зарізав чоловіка, 5-річного хлопчика і ледь не відправив на той світ вагітну на 8 місяці. Злочин і кара — моторошна історія від кореспондента "Сьогодні" Антона Мачули.

Як сталося вбивство?

У березні 2018 року близько опівночі п'яний учень 11 класу розбиває вікно та залазить до приватного будинку на околиці Павлограда. Озброєний ножем хлопець накинувся на 30 річного чоловіка, коли той впав. Після цього порізав жінку — Вікторію, яка на той момент була на 8 місяці вагітності. Після цього хлопець вбиває їхнього 5-річного сина.

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Жінка, що вижила, поїхала в невідомому напрямку

Чи задоволена Вікторія вироком — спитати не вдалося. Щойно її виписали з лікарні ще тоді — 3 роки тому — поїхала у невідомому напрямку. І відтоді будинок, де сталася трагедія, стоїть пусткою. Сусіди родину добре пам'ятають. Згадують лише хороше.

"Я була така шокована, що навіть не могла повірити, оскільки я знала цю сім'ю, ми спілкувалися", — каже сусідка Любов Новікова.

Затримання злочинця

Тоді після звірячого нападу злочинець втік. Але правоохоронці затримали його за кілька годин у лікарні. Вбивця звернувся по допомогу до медиків, бо травмувався, коли ліз крізь розбите вікно. Йому тоді було 18. І досі Валентин Земцов так і не пояснив причину свого злочину.

Судовий процес

Суд над ним розпочали у Дніпрі. Та вже за рік, незадовго до оголошення вироку, потерпіла раптом змінила свідчення. Начебто Земцов на неї не нападав, а навпаки — захищав від озвірілого чоловіка. Сусіди припускають, що її змусили.

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"Її або залякали, або підкупили. Інших у мене припущень немає", — зазначила сусідка Любов Новікова.

"Ну їй купив, пообіцяв будиночок купити, щоб було де жити. Ну за якісь умови, не просто ж так", — каже сусід жінки Михайло Пліска.

Від довічного ув'язнення Валентина Земцова не врятували ані мачуха, яка у минулому суддя Павлоградського суду, ані батько — підприємець. Родичі хлопця навідріз відмовилися спілкуватися з журналістами. Та й з сусідами у них діалогу немає.

"Вони сиділи самі й ні з ким не спілкувалися. Чому? Тому що люди, які займаються бізнесом, зазвичай, серед нас усіх вважають себе вище", — зазначила сусідка Любов Новікова.

Утім, спробували оскаржити вирок — невдало. Апеляційний суд погодився з рішенням щодо довічного ув'язнення. Мешканці вважають це рішення правильним.

Чи заслужив такого вироку?

"Дуже заслужено. Таких людей, ну не можна. Це хвора людина, я так думаю", — вважає сусід Михайло Пліска.

Суд поставив крапку у трирічній тяганині. Валентин Земцов проведе за ґратами решту свого життя. Хлопець став наймолодшим в історії України в'язнем, який отримав довічне.

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Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла у глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває покращення криміногенної ситуації, попередні дані статистики по злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоїли 592 604 злочинів, то у 2020 році — 335 000. Серед них вбивств — 1 326.

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