У Харкові п'яна мати впустила дитину на дорогу — всі подробиці

Нині дитина знаходиться у лікарні з травмою голови та синцями

Бігла п’яною з однорічною дитиною через дорогу та впустила малу на асфальт. У Харкові у матері відібрали дитину через нелюдське виховання. У маленької Емілії після падіння – травма голови. Її мати вже давно була під наглядом соціальних служб. Які шанси, що доньку їй повернуть — дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Ірина Антонюк.

Відео з соцмереж

Маленьку Емілію забрали з родини після одного відео. Мати йде через дорогу навмання, свариться з водіями, замість того, щоб дивитися під ноги. І раптом оступається і випускає малу з рук – дівчинка падає на землю горілиць.

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Про сім'ю

Мешкає сім’я у невеличкому приватному будинку в дворі на кілька сімей. Сусіди розповідають, що маму звати Яна. У неї двоє дорослих дітей — 15-ти та 17-ти років від попереднього шлюбу. І маленька дочка, якій трохи більше як рік від теперішнього чоловіка. Живуть усі разом. Батьки часто випивають і сваряться.

"Ось скільки років ми знайомі були. Я не кажу, що це постійний стан, але як би часто. Часто для дівчини, а тим більше у якої така маленька дитина", — каже сусідка горе-матері Катерина.

Саме через сварки та пияцтво рік тому сім’я потрапила у поле зору соціальних служб. За ними приглядали – привозили їжу, будівельні матеріали для ремонту дитячої кімнати, і, навіть, допомогли оформити документи старшій дитині. Та марно. Сім'я живе в поганих умовах – без опалення, у захаращеній хаті з пустими пляшками на підлозі.

Жахливі умови

"Після того, як поліцейські та працівники соціальних служб навідалися до оселі, вони з'ясували, що діти перебувають в антисанітарних умовах, по ліжку бігають таргани. Були знайдені пусті пляшки від слабоалкогольних та алкогольних напоїв", — розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Шанс виправитися родина втратила, певні чиновники. Будуть звертатися до суду, аби дитину відібрати.

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"Не може дитинка менше річного віку знаходиться в таких жахливих умовах. І за нашими даними, коли цей випадок стався, є інформація, що мати вже довгий час п’є", — зазначив начальник Харківського управління служби у справах дітей Олександр Малько.

Дитина отримала травми

Сама мати коментувати нічого не захотіла. Після падіння у маленької Емілії травма голови та синці, кажуть у прокуратурі. Та почувається нормально і поки що знаходиться у лікарні. Батько старших дітей вже заявив, що планує забрати їх до себе.

Не перша горе-мати в Україні

П'яні матері, побиття дітей, на жаль, в Україні зовсім не рідкість. Таких фактів фіксують по кілька штук щотижня.

У Черкасах п'яна жінка на дитячому майданчику розпивала спиртні напої та била свою трирічну доньку. Небайдужі громадяни викликали поліцію. За словами матері дівчинки, дочка не слухалася і вона кілька разів ударила її.

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У Дніпрі поліцейські затримали нетверезу матір з дитиною. До поліції надійшло повідомлення від охоронця гаражного кооперативу, що він помітив нетверезу жінку з дитиною. На його очах вона кілька разів падала і перевертала дитячу коляску з малюком усередині. В результаті дитина впала на землю.

Таких випадків десятки.

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