У Києві поліцейські "полювали" на порушників правил карантину (відео)

За час рейду правоохоронці таки знайшли порушників, однак не нових, а застарілих карантинних правил

Сертифікат про бодай одне щеплення, негативний тест, чи довідка про одужання. Без цих документів тепер ані в кіно не сходити, ані на шопінг, та й у громадському транспорті не проїдешся, оскільки загрожують чималі штрафи. Такі нові, суворіші реалії "жовтої" карантинної зони в Україні. Чи дотримуються обмежень у столиці? До одного із розважальних центрів разом із патрульними вирушив кореспондент "Сьогодні" Всеволод Прокоф’єв.

Перевірка сертифікатів

Похмурий ранок середи, 8 грудня. У ТРЦ на столичній кільцевій зовсім малолюдно. Поодинокі відвідувачі відходять убік, побачивши поліцейських. Патрульні пильнують нові, суворіші карантинні обмеження.

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Хочеш до кінотеатру чи, приміром, магазину одягу — навіть у "жовтій зоні" ковідний документ тепер обов‘язковий. Чи довідка про одужання, чи сертифікат про щеплення — хоча б одне.

Поки перевіряють сертифікати в персоналу, подруги Марта й Ольга нічого не бояться, бо вакциновані.

"Якщо у нас на державному рівні це прийнято, так давайте дотримуватися", — каже відвідувачка кафе Марта.

Поки без порушників

Порушників не знаходять ані на фудкортах біля кінотеатру, ані в бутику парфумерії, ані в магазині одягу. Продавчиня нещодавно одужала і має довідку. Та ось щепитися, каже, поки не планує.

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Та всі як один божаться: у відвідувачів COVID-сертифікати перевіряють пильно. Якщо не на вході, то обов’язково на касі.

"Були ті, що без вакцини, ми їх не пускали. А якщо навіть проникли, ми їх просили покинути магазин", — розповіла адміністраторка магазину парфумерії Дар’я Голенок.

Утім, мусять не просто подивитись, а й просканувати за допомогою "Дії", зауважують правоохоронці. А раптом підробка?

Порушників таки виявили!

За дві години перевірок порушення таки виявляють. Щоправда, не оновлених вимог до вакцинації, а старих, схоже, забутих карантинних правил. В магазині відсутня розмітка і відсутні записи температури за день. Тепер суд має вирішити, чи штрафувати магазин. Від 17 до 34 тисяч гривень.

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Чи буде локдаун на Новий рік?

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців зустріти Новий рік у колі рідних і близьких, а також з повним курсом вакцинації проти COVID-19. До того ж він зазначив, що посилювати карантин на новорічні свята не планується.

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