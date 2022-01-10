У Кривому Розі діти знайшли сім'ю завдяки Всеукраїнському порталу з усиновлення (відео)

Раніше від дітей відмовилися рідні батьки, а після — названі

У два роки Ян був схожий на 8-місячне немовля, а від Максимка батьки відмовилися двічі. Спочатку рідні, потім названі. Страшно було навіть уявити подальшу долю сиріт. Та, на щастя, хлопчиків забрала родина, яка вже мала під опікою дітей. Саме їхня любов та досвід врятували малюків.

Діти в родині Ткачових

Максимко та Ян — однолітки. Малюкам майже три роки. Енергійні хлопчики тримають у тонусі всю велику родину Ткачових. Під опікою тут шестеро дітей. Аби звести хлопчаків на ноги, названі батьки доклали чимало зусиль.

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"Коли ми поїхали на третє побачення, нам спробували показати, що дитина ходить. У результаті він впав обличчям в асфальт. Я його вибрала по фотографіях серцем і мені було все одно, який у нього діагноз. Я, єдине, просила дайте мені його швидше. Мені його годувати треба!", — розповідає опікунка Наталія Ткачова.

Перші тижні малюк засинав із ложкою та тарілкою в руках. У два рочки Ян мав вагу та зріст восьмимісячного немовляти.

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"Ось у нас сидить лялька, і ми на неї міряли речі для того, щоб купити їх йому. І перший тиждень ми ходили в садок в одязі з ляльок, тому що на нього все велике. Ми чекали, щоб нам під замовлення привезли речі", — каже Наталія.

Від Максимка відмовлялися

Від Максимка раніше відмовилася інша названа мати. Її налякала істерична поведінка хлопчика й те, що він не міг жувати їжі. Та Наталія, яка, до речі, виростила п’ятьох рідних дітей, знає, що кожен випадок — особливий.

"Коли я зідзвонилася з лікарями та з усіма фахівцями, всі сказали, що це ефект покинутої дитини, і він пройде. Через два тижні ми вже нормально жували, а зараз тільки ложку подавай", — розповідає опікунка.

Фонд Ріната Ахметова

Родина — активні учасники програми "Рінат Ахметов — дітям. Сирітству — ні!". Адже першу підопічну дитину знайшли саме на Всеукраїнському порталі всиновлення. Завдяки цьому сайту понад десять тисяч сиріт опинилися вдома.

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"Там прописані телефони. Юристи, підтримка — куди можна зателефонувати, проконсультуватися і хоча б розуміти, з чого потрібно починати. Тому що початок — це найважче", — каже опікунка.

Діти з таких родин радіють новорічним привітанням під час Акції "Рінат Ахметов — дітям". Традиції добра понад два десятиліття. Тільки за останні 14 років подарунки отримало близько мільйона дітей.

Наталія впевнена — сил вистачить й на онуків. Бо великий будинок Ткачових не любить тиші.

"Вони мені звезуть всіх онуків, я буду няньчитися, і при цьому дитячий сміх він так само в будинку й залишиться", — каже Наталія Ткачова.

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