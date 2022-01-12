В Одесі в школі, де дівчинка зламала руку, не вірять в травму — подробиці (відео)

Нині справою займаються правоохоронні органи

Шестикласниця на Одещині зламала руку під час уроку фізкультури. У сльозах дівчинка просила допомоги, а їй – дали морожену рибу. Переламу двох кісток Ліза зазнала, коли стрибала через спортивний снаряд. Таким було завдання. Вчителька від журналістів тікає. Та й взагалі у школі не вірять, що дівчина зламала руку. Кореспондентка "Сьогодні" Дар'я Сидоровська з'ясовувала, як усе сталося.

Як все сталося?

Це був третій урок. У спортзалі одночасно займалися учні 6 та 7 класів, загалом їх було восьмеро. Вчителька дала завдання — тричі перестрибнути через спортивний снаряд. Ліза виконала вправу двічі, а під час останньої спроби відчула нестерпний біль.

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Вчителька не пояснила, як правильно виконувати вправу — розповідає дівчинка. І додає: вона дивилась не на учнів у спортзалі, а у свій телефон.

"Нам казали, якщо ми не зможемо пригнути, то можемо просто на нього сісти. Я пригнула і рука перекрутилася", — розповідає школярка Єлизавета Дунська.

Як відреагувала вчителька?

Ліза поскаржилася вчительці, що дуже болить рука. Але та не відреагувала. Тоді дівчинка попросилася вийти зі спортзалу.

"Вона почала плакати, вийшла з класу, на що вчителька усміхалася й казала: "Іди". Згодом вона прикладала рибу морожену на руку та сказала не плач, все буде добре. Вона просилася додому", — каже мати школярки Олена Дунська.

Морожену рибу принесли школярці з їдальні. Мати каже: медсестри немає, тож медичного огляду ніхто не проводив. Дитина спершу терпіла біль, але зрештою відпросилася додому. Жінка обурена — їй навіть не повідомили про травму.

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У дитини — перелом

За день рука набрякла. Після рентгену виявили — перелам двох кісток. Школярці наклали гіпс. Тоді вже Олена не стрималася — пішла до школи. Вчителька фізкультури бігає від камер по класах та відмовляється щось коментувати без керівництва.

Що каже директорка школи?

Питаємо у директорки — чому дитині не надали допомоги? Чому не повідомили батькам? Відповідь шокує: директорка не вірить, що в учениці з гіпсом дійсно перелам. Ба більше, каже, що дитина після перелому через декілька днів була на концерті.

Вчительці фізкультури та директорці школи вже оголосили догани. У школі працює поліція: опитують свідків. Правоохоронці відкрили провадження про неналежне виконання обов'язків.

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Проблема булінгу в Україні

Відповідно до дослідження ЮНІСЕФ:

67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;

24% дітей стали жертвами булінгу;

48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;

44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе;

більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти.

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