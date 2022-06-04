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В Україні збільшилася кількість дітей, які постраждали від російської агресії

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 червня, 11:46
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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області
Від рук окупантів загинуло понад 726 дітей
Від рук окупантів загинуло понад 726 дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку військового вторгнення Росії в Україну постраждали 726 українських дітей.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора

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"Понад 726 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Всього з початку російської агресії від рук офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 261. Зросла кількість поранених – 465", – йдеться у повідомленні.

Ці дані поки що не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждали діти

  • у Донецькій області – 187,
  • Київській – 116,
  • Харківській – 112,
  • Чернігівській – 68,
  • Луганській – 52,
  • Херсонській – 52,
  • Миколаївській – 47,
  • Запорізькій – 29,
  • Сумський – 17,
  • у м. Києві – 16,
  • Житомирській – 15.

Зокрема, 2 червня російські військові обстріляли з артилерії с.Марянське Криворізького району Дніпропетровської області. Була поранена жінка та її двоє дітей 10 та 7 років.

Через обстріл міст та сіл пошкоджено 1938 навчальних закладів. При цьому 182 із них повністю зруйновані.

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