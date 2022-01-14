Фонд Рината Ахметова продолжает помогать семьям, которых затронула война в Украине (видео)

Фонд Рината Ахметова заботится о людях/Коллаж: "Сегодня"

В 2014 году они успели выехать из Лисичанска последним автобусом, но потом вернулись в родной город. Хотя с работой там до сих пор проблемы, а тем более с детским отдыхом.

Семья Бондарь

Разница в возрасте между девочками – десять лет. Виталину и Афелию родители так назвали неслучайно.

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"Ориентировались на гороскоп. Я читала, чтобы был удачный жизненный путь, чтобы девочкам в жизни везло. Хотелось, чтобы они у меня были необычные", — рассказывает жительница Лисичанска Нина Бондарь.

Старшая дочь по характеру – более импульсивная, меньшая – спокойная и нежная. Но обе очень добрые и сообразительные. В 2014 году Лисичанск, где в данный момент живет семья, оказался в эпицентре боевых действий.

"Мы живем вблизи открытых полей. Когда я вышла на улицу и увидела, что летят вертолеты и из этих вертолетов выходит очень много людей в военной форме, я подумала, что, наверное, нам здесь больше не место", — вспоминает жительница Лисичанская Нина Бондарь.

Выехали в Днепр последним автобусом из города. Едва успели. Но покоя это не прибавило.

"Ко мне садились клиенты, а я плакала. Я не могла дозвониться домой маме. Я не знала, что с моими племянниками", — рассказывает женщина.

Возвращение домой

Впоследствии, когда дали воду, газ и свет, семья все же вернулась домой. Сейчас в Лисичанске тихо. Постепенно обустроили собственную жизнь, но с работой здесь до сих пор проблемы. Карантин с трудом пережили. Чтобы детей развлечь, Нина иногда вывозит их в большие города. Но это бывает изредка. Об отдыхе летом и говорить нечего.

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"У нас все закрывается, а не открывается. И приезжаешь в Харьков, там такие детские площадки, чудо просто", — говорит Нина.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

Но летом 2021 года Виталина все же смогла увидеть красивые виды и весело отдохнуть со сверстниками. Фонд Рината Ахметова предоставил девочке путевку в оздоровительный лагерь. А во время зимних праздников девочки получили подарки.

"Я очень уважаю Рината Ахметова, так как он понимает, что людям здесь очень тяжело и они нуждаются во внимании, заботе, понимании и помощи. Это очень важно сохранить понимание простых людей, их потребности и желания помочь", — отметила жительница Лисичанска Нина Бондарь.

"Спасибо Ринату Ахметову за отлично проведенное время в лагере, за подарки на Новый год", — говорит жительница Лисичанска Виталина Бондарь.

Традиция помогать

Фонд Рината Ахметова традиционно самым первым в Украине начал эстафету новогодних поздравлений и подарков. Акция "Ринат Ахметов – детям" – личная инициатива Рината Ахметова. Этой традиции уже более 20 лет. Только за последние 14 лет подарки от Рината Ахметова получили почти 1 000 000 детей.

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