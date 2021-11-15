"Голоса Мирных": истории людей, переживших ад на Донбассе

Обстрелы на востоке страны не утихали всю неделю. За время боевых действий на Донбассе пострадали десятки тысяч мирных жителей. Более трех тысяч гражданских — погибли. Собственные истории готовы рассказать миру те, кто пережил ад и остается один на один с личной трагедией. "Голоса Мирных" можно услышать в музее Фонда Рината Ахметова. Это единственная в Украине онлайн-платформа истории на Донбассе. Авдеевка — одна из первых взяла на себя удар в 2014 году, до сих пор живет под звуки пушек. Истории Мирных там слышали журналисты "Сегодня".

История Оксаны Борисовой

Отвезти детей как можно дальше от войны и остаться спасать родной город. Страх за собственную жизнь был, говорит Оксана Борисова.

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"Дети — это наша жизнь. Для того чтобы у них была жизнь, мы должны чем-то жертвовать. Поэтому у нас был выбор: остаться здесь, спасать город, спасать завод", — говорит жительница Авдеевки Оксана Борисова.

Тогда Оксана работала на Авдеевском коксохимическом заводе.

"Несколько раз в бомбоубежище ночевала, но поскольку в Авдеевке не было газа и воды, очень много людей оставались в бомбоубежище", — рассказывает Оксана Борисова.

Жизнь в Авдеевке бурлила несмотря на семь лет войны. Оксана работала на заводе и раздавала помощь Фонда Рината Ахметова на пункте выдачи в здании Дворца культуры, который был под обстрелами. Мирные жители выстраивались в очереди за наборами выживания. Людям нечего было есть. Жили без света, газа и отопления.

"Я думаю, Ринату Ахметову благодарен чуть ли не каждый житель Авдеевки. Я благодарна за возможность проявить себя, за возможность узнать, что я все-таки сильная женщина", — говорит Оксана.

История Ольги Томах

На пункте выдачи работала и Ольга Томах. Первый день войны женщина никогда не забудет.

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"Когда в июне пришли сюда танки, тогда мы поняли, что это пришло и к нам", — вспоминает жительница Авдеевки Ольга Томах.

Подвал для женщины и ее семьи был прибежищем. Сидели и спали только на ступеньках, чтобы успеть в случае чего выскочить на улицу, потому что стены подвала еле дышали.

"В четыре утра. Если бомбили, мины летели, то вскакивали в чем были, хватали все с вешалки. Все висит и сейчас. Мы уже привыкли в одежде спать", — рассказывает Ольга Томах.

Сейчас Ольга уже не спит в уличной одежде и успеет добежать до укрытия. Дети уехали, муж умер, осталась собака Ася — надежная поддержка в случае опасности.

"Голоса мирных" — сохранение истории

Такие истории страшно слушать, не то, чтобы проживать. Но пока в сердцах людей жива память, сверхважно собирать свидетельства. Каждое воспоминание — на вес золота. Истории Оксаны, Ольги войдут в музей Фонда Рината Ахметова "Голоса мирных", который создали, чтобы история Донбасса не прошла бесследно.

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"Память она преходящая, она очень непрочная. Она очень субъективна. А особенно сложная работа — это с травматической памятью. Если есть большие травмы — голодомор, холокост, войны и так далее, то начинает делать страшные вещи с людьми, перерастает в конфликты, обиды и так далее", — говорит глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Рассказать собственную историю для человека — настоящее испытание. Процесс сложный и важный. Таких музеев в мире немного. К примеру, Фонд Стивена Спилберга более двадцати лет собирает истории пострадавших во время Второй мировой войны.

Музей Фонда Рината Ахметова — это единственное уникальное историческое виртуальное пространство событий на Донбассе. На сайте уже более двух тысяч историй мирных. Люди делятся чтобы весь мир узнал о событиях, которые изменили их жизнь навсегда.

"Уверен, пройдут годы и историки попытаются переосмыслить все, что мы пережили, оставив лишь даты и заменив судьбы тысяч людей названиями населенных пунктов. Этого нельзя допустить. Нужно помнить и нужно сделать все, чтобы трагедия Мирных Донбасса никогда не повторилась", — отметил основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Предотвращение гуманитарной катастрофы на Донбассе благодаря работе Фонда Рината Ахметова также войдет в историю преодоления событий на востоке страны, спасая более миллиона человек.

"Проект "Голоса мирных" — это проект о важных моментах истории тех людей, которые столкнулись с войной лично. Это проект о мыслях, о чувствах, о которых не нужно забывать ни в коем случае", — подчеркнула жительница Авдеевки Оксана Борисова.

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